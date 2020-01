22 negocios destruidos por incendio en el centro

Veintidós negocios formales e informales ubicados en la primera calle poniente y la tercera avenida norte del centro de San Salvador quedaron destruidos por el incendio ocurrido la noche del domingo 12 de enero. Otros cuatro locales también sufrieron daños, según informó ayer el Cuerpo de Bomberos de El Salvador y la Alcaldía de San Salvador, en una inspección que realizaron.

El director del Cuerpo de Bomberos, Edwin Chavarría, dijo que la hipótesis preliminar es que el siniestro se produjo por un cortocircuito que empezó en uno de los locales de la zona. Detalló que fueron 11 negocios grandes formales y 11 pequeños informales.

El alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt, dijo que la comuna ayudará en la reconstrucción de los comercios. Aseguró que siempre los ubicarán en la calle porque no tienen otra alternativa, aunque de "manera más ordenada" para prevenir estos incidentes.

"Vamos a invertir nosotros en infraestructura, en conjunto con ellos y ordenarlos. Siempre dentro de las calles porque mientras no tengamos alternativas viables, como las que estamos haciendo con el mercado Hula Hula, con el mercado que habrá en la ex biblioteca y con otros mercados de bolsillo pequeños, no podemos sacar a los cerca de 25 mil vendedores que hay en San Salvador", indicó Muyshondt.

Las autoridades aún no tienen información del monto económico de las pérdidas, pero algunos vendedores dijeron habían invertido más de $5 mil en mercadería, por medio de préstamos.