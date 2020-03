22 reos suman condena por purga en centro penal

El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador condenó ayer a 22 pandilleros de la facción Sureños del Barrio 18 porque asesinaron a tres de sus compañeros en el interior de las celdas del centro penal de Quezaltepeque, en el departamento La Libertad. Los homicidios ocurrieron el 2 de marzo de 2019.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron que dos fueron ultimados porque eran homosexuales y el otro porque cometió una violación cuando estaba en libertad. Tres pandilleros que participaron en los asesinatos declararon como testigos en el juicio, que duró dos días, a cambio de que la Fiscalía les dé beneficios judiciales.

Jonathan Martínez Amaya, José Joel Méndez Jovel y José Ricardo García eran las identidades de los asesinados. Los dos primeros guardaban prisión en el módulo C y García, quien estaba perfilado como violador por los pandilleros, en el módulo B de la prisión. Los testigos confirmaron que las víctimas violaron las reglas internas de la agrupación terrorista.

Pero el 2 de marzo de 2019 en el penal de Quezaltepeque hubo cuatro asesinatos, no tres. Solo que la Fiscalía no pudo comprobar la responsabilidad de otros 12 imputados en el homicidio de Adrián Armando Meléndez porque el testigo, conocido como Nube, se negó ayer a declarar en el juicio. El juez dijo a FGR que debe procesarlo por no testificar.

En el fallo, el juez antimafia también llamó la atención a los fiscales y les advirtió que posiblemente cometieron delitos por revelar la identidad de testigos: "Fiscalía debe tener mayor cuidado en el tratamiento de esta información porque pueden estar revelando e incurriendo en un tipo penal también por revelar información de testigos protegidos".