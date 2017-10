23 mil jóvenes realizaron examen de ingreso a la UES

Desde muy temprano, cientos de jóvenes llegaron a la Universidad de El Salvador (UES) para poder hacer la prueba de conocimiento y aspirar a una carrera en la autónoma. El total de estudiantes inscritos para el examen fue de 23,700, según Roger Arias, el rector de la institución.

“Los que compraron el derecho en el banco y se registraron para examinarse... No sabemos si han venido todos, lo más probable que no hayan venido todos. El año pasado tuvimos alrededor de 1,800 estudiantes que no se presentaron y que luego se presentaron al examen diferido”, dijo el rector.

Para poder realizar la prueba, los estudiantes tuvieron que pagar $10, con lo que tenían derecho a un curso propedéutico en línea y a una carpeta con toda la información de las carreras a las que van a optar para 2018.

Sin embargo, fueron muchos los estudiantes que se mostraron molestos porque, de 23,700 estudiantes, solo ingresarán 3,000 en 2018. Los jóvenes aseguran que la venta de las carpetas es un negocio de la UES y es por eso que no se le da la oportunidad a todos o a la mayoría de aspirar a una carrera.

“Todos los años pasa lo mismo. Hay estudiantes que sacan una mayor nota y no quedan y otros menor nota y sí quedan. Esto viene a ser más que todo un negocio de la universidad. Pero solo ellos saben qué hacen todo el dinero recaudado de las carpetas”, manifestó una estudiante que hizo el examen.

Con la venta de las carpetas a cada estudiante, la UES está recaudando $237,000, lo que se invierte en, según el rector, pagar a los empleados que trabajan en la unidad de atención al aspirante y la unidad de ingreso universitario, que se encarga de trabajar en el proceso de la prueba de conocimiento y de darle seguimiento al estudiante una vez sea elegido.

Además, las autoridades de la universidad dijeron que, contando los seleccionados de la primera prueba y los de la segunda, que se realizará el 14 de noviembre, serán un total de 11,000 seleccionados, por lo que se quedarán sin ingresar más de la mitad.

Fueron muchos los aspirantes que llegaron positivos a la prueba, con la esperanza de optar a una carrera universitaria.

“Aspiro a la carrera de odontología y, pues, a echarle ganas ahorita para alcanzar la meta soñada. Compré el recibo, ingresé a la página de la universidad, me registré, metí los datos y mis expectativas son grandes”, expresó Carlos Flores, aspirante a ingresar a la UES.

Pero no solo los bachilleres se sometieron a la prueba. También 148 reos en fase de confianza del programa “Yo cambio” realizaron el examen para poder estudiar una carrera en línea. El proceso se realizó en el Centro de Readaptación para Mujeres en Ilopango y en el Centro Penal de Apanteos, Santa Ana.

La UES enfrenta una crisis por falta de presupuesto, por lo que las autoridades aseguran que el ingreso de los 11,000 estudiantes nuevos al recinto se equilibra con la salida de 5,000 personas que se gradúan cada año y que dejan el espacio para nuevo ingreso.