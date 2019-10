236 muertes epidemiológicas más que el año pasado

Hasta el 12 de octubre pasado, el Ministerio de Salud (MINSAL) registró 236 muertes más que el año pasado en lo que se refiere a vigilancia epidemiológica: este año han muerto 208 personas más a causa de neumonía, 18 más por diarreas y 10 más por dengue, en comparación al año pasado.

Aunque es imposible atribuir a un solo factor esta alza, el infectólogo Iván Solano, representante de la Asociación Salvadoreña de Infectología (ASAI) ante el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones (CAPI), miembro y consultor del Colegio Médico y vicepresidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología (ACENCAI), advirtió sobre uno en particular: la disminución en los porcentajes de cobertura de vacunaciones en el país.

"Las coberturas de vacunación en el último quinquenio se han venido para abajo en todos los tipos de vacuna y eso está registrado en el informe de PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) 2017", expresó.

El referido informe da cuenta de una disminución del 90 % al 83 % en la cobertura de la vacuna BCG (para prevenir tuberculosis), de 2012 para 2017, por ejemplo.

También reporta una disminución del 93 % al 84 % en la cobertura de la vacuna contra el rotavirus, en ese mismo período.

Asimismo, registra una disminución del 93 % al 85 %, siempre en el referido período, en la cobertura de la vacuna SRP, que previene el sarampión, la rubéola y las paperas, por citar más ejemplos.

"Luego están las condiciones higiénico-sanitarias en las que vivimos, que no han mejorado: la gente no tiene acceso a agua potable, no tiene acceso a condiciones de vivienda digna, el crecimiento habitacional desordenado, el cambio climático, las malas administraciones en el tema de salud, todo eso tiene mucho que ver", señaló el especialista.

Solo en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) las consultas por neumonía han subido en un 34 %, según el jefe de Vigilancia Sanitaria, José Adán Martínez, quien agregó que ya suman más de medio millón las consultas por infecciones respiratorias aguas (IRAS). Por otra parte, habló de dos brotes de paperas, uno de ellos infectó a 150 empleados de un "call center".