24 asesinatos en oriente durante las vacaciones de Semana Santa

Un total de 24 homicidios se registraron desde el sábado 13 de abril hasta ayer por la tarde en la zona oriental. Entre las víctimas mortales se encuentran un concejal de la Alcaldía de El Tránsito, de San Miguel, dos militares, comerciantes, agricultores y pandilleros, informaron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).

LA PRENSA GRÁFICA contabilizó nueve asesinatos más desde el martes en la noche hasta el viernes, por lo que las cifras subirían a 33 muertes.

El departamento en donde más muertes violentas se registró fue San Miguel, con 14 homicidios; seguido de Usulután, con cinco; en La Unión, tres personas fueron asesinadas; y en Morazán se registraron dos muertes violentas.

Según las estadísticas policiales, el día en el que se han registrado más homicidios fue el jueves. Explicaron que en San Miguel se procesaron seis escenas; mientras que en Usulután, dos más y Morazán una.

Mencionaron que las víctimas, en estos casos fueron comerciantes y un pandillero.

Mientras que el miércoles 17 de abril, dos militares fueron asesinados en San Miguel, además un soldado fue lesionado de bala, en Morazán.

Asimismo un concejal fue atacado a balazos en Usulután y fue trasladado hacia un centro médico en San Salvador, donde murió.

"Por el momento se está investigando por qué ha habido una alza de homicidios en el departamento, (San Miguel), así como también, el porqué han atentado contra militares", dijo el oficial en turno de la PNC de la delegación migueleña.

Por ejemplo, de los 24 asesinatos, 19 no tenían vínculos comprobados con pandillas, revelan indagaciones preliminares de la corporación policial.

Ante esa alerta, las autoridades ordenan retomar instrucciones ya dadas para la autoprotección, tanto en lo personal como familiar, y luego hace una serie de recomendaciones a tomar en cuenta para evitar que continúen los asesinatos de militares y policías en esta zona y en todo el país.

Ayer por la mañana, en el cantón El Porvenir, municipio de Chirilagua, en San Miguel, fue asesinado un hombre que no pudo ser identificado porque no portaba documentos personales y no era de la zona. La víctima tenía lesiones producidas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Mientras que el jueves en la noche, tres personas fueron asesinadas en San Miguel y Usulután. El primer hecho ocurrió en el cantón Tecomatal, en donde Jesús Antonio Moreira, de 18 años, fue atacado a balazos cuando caminaba hacia su vivienda.

En cantón El Volcán, en San Miguel, la policía reportó el asesinato de un agricultor identificado como Porfirio Antonio Girón, de 60 años.

Minutos después, las autoridades de Usulután fueron informadas de que en el cantón Isla de Méndez, en Jiquilisco, le habían quitado la vida a María de los Santos Vázquez.

"Desde el sábado llevamos cinco homicidios en el departamento. En los municipios de Jiquilisco, Usulután y Santiago de María es donde se nos han reportado más muertes", dijo el oficial de servicio de la PNC de Usulután.

Medicina Legal se queda corta

El personal del Instituto de Medicina Legal (IML), de San Miguel, no dio abasto para realizar las autopsias a todas las víctimas de los homicidios ocurridos desde el martes, según informó una fuente de esta entidad.

Ayer el médico forense se demoró 4 horas para llegar hasta el municipio de Chirilagua, en San Miguel, en donde un hombre había sido asesinado.

Mientras que en el occidente del país, en el municipio de Chalchuapa, en Santa Ana, la policía reportó un doble homicidio ayer en horas de la madrugada.

Según la información policial, las víctimas fueron identificadas como César Edgardo Lemus, de 28 años; y Oswaldo Aguirre, de 40.

Agregaron que el doble crimen se cometió en la lotificación Escaloní, en el callejón La Loma, en el referido municipio. Según la PNC, varios sujetos llegaron al lugar donde residían las víctimas y las obligaron a salir de sus casas manifestándoles que se trataba de un operativo policial, lo cual era falso. Los cadáveres fueron encontrados a 200 metros de distancia de las casas, añadieron los agentes policiales.

En otro caso, la fiscalía reportó el asesinato de Samuel de Jesús Quijada Molina, de 47 años, en el municipio de Coatepeque. Los fiscales dijeron que la víctima fue privada de libertad desde el jueves cuando salió de su casa para recolectar leña. El cadáver de Quijada Molina fue localizado ayer por la mañana por vecinos que ayudaron en la búsqueda.

Mientras que el excabo de la PNC Sergio Antonio Velázquez Vela, de 45 años, murió en un tiroteo con elementos de la policía cuando se encontraban en una zona boscosa de la colonia Las Flores, municipio de Jiquilisco, Usulután.

La policía dijo que Velázquez Vela era un prófugo de la justicia desde marzo de 2017, luego de enfrentar una audiencia inicial por el delito de violación sexual en menor incapaz, en el Juzgado de Paz de San Agustín.

La PNC explicó que en el lugar del tiroteo se encontró una escopeta que utilizó para la agresión.