25 diputados pidieron revocar demanda por no elegir magistrados a tiempo

Al menos 25 diputados pidieron a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocar la admisión de una demanda en contra de los 84 legisladores por no elegir a los cinco magistrados propietarios y cinco suplentes de la Sala de lo Constitucional y de Sala de lo Civil dentro de los plazos establecidos.

La demanda fue interpuesta por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) por el incumplimiento de obligaciones de parte de los diputados al no elegir en tiempo. Asimismo, pidió que establezca "responsabilidad patrimonial", lo cual implicaría el pago de una multa de $4,517 por cada legislador.

"Entiendo que fueron 25 diputados que enviaron sendos escritos pidiendo la revocatoria de la aceptación de la demanda interpuesta por el IDHUCA", confirmó ayer Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de ARENA.

Indicó que en el escrito los diputados plasmaron alrededor de 10 razones.

Entre los argumentos, Quijano dijo que cuestionaron con qué criterios el IDHUCA pidió multar a todos los diputados y no solo a los integrantes de la comisión política, que fueron quienes llevaron el proceso de elección de los magistrados.

"¿Cómo nos pueden multar con $4,000? ¿Con base en qué? ¿Tiene la misma responsabilidad un miembro de la comisión política que otro de los diputados? ¿Verdad que no? Los que estamos en el día a día somos los de la comisión política", sostuvo.

Además, dijo que han alegado que los diputados tienen otras responsabilidades y no solo les pagan para elegir funcionarios.

"Segundo, ¿a mí me pagan mi salario para elegir a los magistrados o me pagan para estar aquí metido desde las 7 y media u 8 de la mañana hasta las 7 de la noche? A mí no solo me pagan por elegir magistrados. ¿Por qué me van a quitar cuatro mil y pico? Te estoy dando las explicaciones que se han dado, no es que estoy tomando esto como personal", explicó Quijano a los periodistas.

El legislador alegó que si bien no pueden evadir las obligaciones constitucionales, así funcionan las decisiones políticas y nadie se puede casar con un tiempo. "Ni es la primera ni la última que se va a dar una situación de esta naturaleza y por eso se habla ya de reformar el Reglamento Interior para dar participación a otros actores", defendió.

Dijo que en estos procesos ningún diputado se puede sustraer de un interés político. "Dejaríamos de ser políticos y la política es el arte de lo posible", agregó el presidente de la Asamblea.

Con 121 días de retraso, los diputados eligieron el 16 de noviembre a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil, con sus respectivos suplentes.

El presidente de la Asamblea aseguró que si la Sala de lo Contencioso no acepta el recurso de revocatoria acudirán a presentar un recurso de amparo ante los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que ellos mismos eligieron con retraso.