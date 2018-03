25 horticultores de Santa Elena integran Acopashe

Lee también

Son 25 pequeños agricultores del cantón Joya Ancha, en el municipio de Santa Elena (Usulután), quienes iniciaron a partir de 2015 un proceso de transición para la protección y manejo de cultivos hortícolas, asesorados técnicamente por el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA).Este grupo, dedicado también a la siembra de maíz y frijol, es el que compartió en un día de campo organizado por la Agencia de CENTA Santa Elena sus experiencias, logros y dificultades para la producción de hortalizas; y con el fin de comercializar el chile, tomate y el resto de cultivos se asoció para conformar la cooperativa Hortaliceros de Santa Elena (Acopashe de R. L.).José Ulises Segovia junto a su esposa son beneficiarios de la asistencia técnica por parte del CENTA, así como todos los miembros de la cooperativa que poco a poco han incrementado sus conocimientos agrícolas.“Nosotros tenemos experiencia en cultivar maíz, frijol y chile, pero no sabíamos cómo manejar el cultivo de tomate porque le atacaban muchas enfermedades y desde que recibimos asistencia técnica hemos logrado mantener el cultivo y conocer nuevas variedades”, manifestó Segovia.Además, explicó que en el cantón donde residen solo en época de lluvias se puede cultivar, porque no hay agua. Ahora, gracias al proyecto CENTA-FANTEL han sido beneficiarios de varios incentivos, entre estos dos infraestructuras para protección de cultivos (macrotúneles) con medidas de 50 metros de largo por 10 metros de ancho, valorados en $6,000 cada uno, y sistemas de riego que les permite minimizar las dificultades con el agua.De los 25 miembros de Acopashe de R. L., 12 no sabían sembrar hortalizas y gracias a la asistencia técnica del CENTA han logrado capacitarse y obtener su medio de subsistencia que les permite vivir dignamente. Con la venta de sus productos han obtenido más de $2,000.Uno de los mayores logros y éxito de este grupo ha sido la adopción de tecnologías como el establecimiento de 21 macrotúneles en el cantón que han sido financiados con recursos propios para la producción de hortalizas, podas, desinfección del suelo, distanciamientos, adopción de variedades, elaboración de abonos orgánicos y otros.