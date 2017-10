26 peticiones para perdonar condenas a reos salvadoreños están frenadas

Al seno de la comisión de justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa llegaron las autoridades del Consejo Criminológico Nacional para exponer que en esa instancia están detenidos al menos 26 peticiones de perdón de pena o indultos porque les hacen falta profesionales que participan en la elaboración de informes de conducta.

En la comisión de justicia reciben a miembros del Consejo Criminológico Nacional por retraso en envíos de informes de peticiones de indulto. pic.twitter.com/9IOjdHliqa — LPGPolitica (@LPGPolitica) 16 de octubre de 2017

Profesionales en medicina, psiquiatría y sociología son los que hacen falta en la composición del consejo y por lo cual los dictámenes de conducta no pueden ser evaluados desde diferentes aristas.

“Nosotros hemos tenido la preocupación, se han enviado notas donde se hacía ver esta problemática (retraso en los procesos) primero porque el consejo no estaba completo y eso podría acarrear que las resoluciones nuestras no fuera validadas por no estar legalmente conformados”, dijo el director de la entidad, Jaime Molina Padilla.

Las contrataciones que el Consejo requiere solo pueden ser autorizadas por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, según dijeron las autoridades.

Ante esto, los diputados acordaron recibir la próxima semana a los titulares de esa cartera de Estado o al titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) pues de ambos depende el Consejo Criminológico Nacional.