26,481 personas han donado sangre durante este año

"Los donadores de sangre voluntarios son nuestros héroes". Así inició su ponencia Claudia Galán, médica hematóloga del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, durante un acto de conmemoración en el Día Internacional del Donante de Sangre. Veinte donantes y 42 instituciones fueron reconocidos por el Ministerio de Salud (MINSAL).

Ser donante de sangre voluntario en El Salvador no tiene mayor complicación. La persona debe estar en un rango de edad de entre 18 años y 65 años, contar con un peso mínimo de 110 libras, no hacer uso de drogas y no tener prácticas sexuales que puedan arriesgar la salud del receptor de sangre.

Las personas que tienen tatuajes o perforaciones pueden donar sangre sin problemas, siempre y cuando lo haya realizado por lo menos un año antes.

Existen muchos estigmas y mitos relacionados con donar sangre. Algunos de ellos hacen referencia a la pérdida de cabello, transmisión de enfermedades por vía intravenosa, agotamiento del líquido sanguíneo, entre otros. Sin embargo, Galán asegura que estos mitos son completamente falsos y no se corre ningún riesgo. Todo procedimiento y toda herramienta utilizada al momento de donar sangre es segura, desechable y de uso único en cada paciente.

"Ninguna persona sana requiere una transferencia de sangre. Todos aquellos que reciben transfusiones de sangre están en un estado crítico y su vida corre peligro. Una donación de sangre puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte", asegura Galán.

De acuerdo con Elisa Menjívar, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2017 las donaciones de sangre aumentaron a 10.5 millones en el continente. El dato representa un aumento del 13 % en relación con las donaciones registradas en 2015.

"Queremos dar gracias a todos aquellos que donan sangre. Es un regalo que nos permite salvar vidas. Tenemos que seguir garantizando su acceso. También tenemos que verificar que la sangre sea segura para todos. Los donantes son quienes nos dan la oportunidad de tener estos servicios", informó Menjívar.

Según los registros de la Red de Bancos de Sangre del MINSAL, en lo que va de 2019 se contabilizan más de 26 mil donantes. Durante 2018, las cifras registraron a más de 86 mil donantes de sangre en el país en todo el año.

"Para 2010 reportamos que el 11.7 % de donación de sangre fue voluntaria; en 2017, este tipo de donación aumentó hasta un 22.7 %; en 2018, elevamos los números hasta un 24 %", aseguró Raúl Palomo, representante del MINSAL.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los principales retos para 2020 es que la donación de sangre se obtenga por medio de voluntarios en un 100 %. La OPS reportó que para 2015, 45 % de todas las donaciones registradas provenía de voluntarios altruistas, el otro 55 % corresponde a donaciones de familiares o amigos por una emergencia y hasta vendida.

En América Latina, muchos países han logrado que el 100 % de la sangre donada sea de forma voluntaria. Aquellas empresas o lugares que dan un incentivo económico para la compra de sangre funcionan de manera clandestina y lo hacen de forma ilegal.

"Aunque los datos sigan bajos en el país y no se puedan comparar con regiones que han alcanzado un 100 % de donaciones de sangre voluntaria vemos perseverancia. Nuestro objetivo es crear una cultura de donación voluntaria altruista repetitiva para lograr este 100 %", comentó Marta de González, jefa del banco de sangre en el Hospital de Santa Ana.

Las transfusiones de sangre son utilizadas principalmente en diferentes tratamientos médicos y quirúrgicos. Algunos de ellos están relacionados con las operaciones a corazón abierto o traumatología, complicaciones relacionadas al embarazo y parto, el paludismo infantil con anemia grave, desnutrición, trastornos de la médula ósea, emergencias, desastres y accidentes de tránsito.

"Algo importante que tenemos que recordar es que la sangre donada es quien debe estar esperando al paciente y no el paciente es quien deba esperar la sangre. La mayoría de veces nos encontramos con esta última situación", agregó González.

De acuerdo con Galán, la donación de sangre que una persona brinda es suficiente para satisfacer las necesidades de cuatro receptores. También aseguró que esta donación equivale al 10 % del líquido sanguíneo de una persona, y se recupera de forma natural.

"Al momento de donar sangre podemos ser los héroes para cuatro personas. Este sistema funciona debido a las personas que siguen teniendo y promoviendo la intención de ayudar", comentó Galán.

La jefa del banco de sangre comentó que los laboratoristas deben dejar de ver a los donantes de sangre como proveedores de materia prima, ya que este proceso debe interpretarse como una experiencia de solidaridad. Los voluntarios merecen respeto y dignificación por su actitud altruista.

"Una vez recibimos a un joven que desde pequeño quería donar. Sus papás y su hermano mayor lo habían hecho siempre, pero él no era mayor de edad. Cuando cumplió 18 años, llegó al banco de sangre e hizo su donación. Eso nos demuestra que en el país hay motivación para ayudar", explicó González.

Según Roberto Guzmán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Donantes Altruistas de Sangre (ASDSA), en El Salvador se requiere un aproximado de 160 donaciones de sangre al día. El principal reto que mantiene el país es promover la obtención de estas donaciones de manera voluntaria y recurrente.

"Tenemos que apostarle más a la obtención voluntaria. Este tipo de donación es más segura y la cantidad de personas rechazadas en la entrevista es mucho menor. Además, tienen menor grado de reactividad en los exámenes que se les realizan", comentó Guzmán.

El presidente de ASDAS asegura que existen distintos motivos para que las personas donen sangre, pero en su mayoría lo hacen debido a que un familiar o conocido lo necesita con urgencia. Guzmán asegura que el MINSAL debe seguir impulsando campañas de concientización que motiven a la gente a donar sangre de manera voluntaria y recurrente.

"No basta con solo donar sangre una vez. Una persona que realmente encuentra pasión por ayudar dice ‘voy a donar otra vez’ y se vuelve recurrente. Y no vienen solos, ya que traen a alguien más con ellos para que también done. Así la ayuda se sigue expandiendo", agregó Galán.

De acuerdo con González, muchas personas se acercan a los bancos de sangre para ser entrevistados y convertirse en donantes. Sin embargo, debido a que algunos no cumplen con el perfil esperado son rechazados temporalmente del programa. Esto crea diferentes reacciones en los solicitantes, pero les da un indicio positivo respecto al interés de colaborar con este tipo de programas.

"Hay muchas personas que están comenzando a interesarse en la donación de sangre voluntaria. Algunos se nos acercan y nos dicen que quieren ser afiliados de estos programas. Podemos ver resultados positivos gracias a las campañas de comunicación que hemos generado. Las personas quieren sentirse parte de algo que vale la pena y por eso buscan unirse a nuestra asociación", comentó Guzmán.