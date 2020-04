27,000 trajes nivel 3 llegan este miércoles a El Salvador para proteger ante covid-19

27,000 trajes de protección nivel 3 llegan este miércoles a El Salvador para dotar al personal médico durante la pandemia por covid-19, anunció esta tarde el presidente Nayib Bukele.

"La empresa @DuPont_News también nos donó 1,200 trajes nivel 3. Ahorita van de CIFCO camino hacia nuestros hospitales", tuiteó.

El anuncio llega luego de varios días en que el personal de Salud ha denunciado que están atendiendo a pacientes sin la protección adecuada, exponiéndose a contagiarse ellos y sus familias. Mencionan carencias básicas como mascarillas y amenazas para mantener silencio.

Algunos trabajadores de hospitales ya se contagiaron y hay grupos en cuarentena mientras se determina si están infectados o no. Otros optaron por no llegar a sus casas para no poner en peligro a sus familiares. Tras conocerse esto, Bukele dijo que el Ministerio de Turismo hizo la gestión para que puedan hospedarse en hoteles durante la emergencia.

Según la versión oficial del Gobierno, El Salvador registra contagios con covid-19 desde el 18 de marzo. Desde entonces, el personal médico atiende a pacientes contagiados que hasta este miércoles suman 159.

Este miércoles, a casi un mes de que fue detectado el primer paciente con covid-19 en El Salvador, el presidente dijo que ordenó abastecer los hospitales con insumos médicos y equipos de bioprotección.

"Si al final nos sobran insumos, habrá sido mejor a que nos falten", aseguró.