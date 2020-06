271 enfrentamientos con pandillas durante gestión: Seguridad

Un total de 45 supuestos pandilleros han muerto entre el 1. º de enero al 31 de mayo de 2020 en 92 tiroteos con elementos de seguridad, reportó ayer el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, durante una entrevista televisiva. Otros 179 supuestos enfrentamientos ocurrieron del 1. º de junio al 31 de diciembre del año pasado, agregó Rivas.

"En lo que va del año, tenemos registradas 92 agresiones ilegítimas. Si hubiese algún pacto de no agresión, estas 92 agresiones ilegítimas de enero a la fecha no se hubiesen cometido, y cuando digo acciones ilegítimas son enfrentamientos entre miembros de la corporación policial con estas estructuras", dijo Rivas.

El titular de Seguridad dio esos datos como respuesta ante los cuestionamientos de un posible pacto o negociación con elementos de grupos criminales, según lo planteado por expertos en seguridad ante la drástica reducción de homicidios durante el primer año de gestión del presidente de la república, Nayib Bukele.

El mes mayo pasado, según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), finalizó con 64 homicidios, lo que refleja un promedio de 2.1 asesinatos al día. Durante el primer año de gestión presidencial, el promedio mensual fue de 131 homicidios con un total de 1,569.

"Cuando hay una tregua entre ambas partes, me imagino que lo que ese tipo de tregua refleja, es un pacto de no agresión entre ambas partes, es decir: 'tu no me agredes, yo no te agredo'", explicó Rivas.

El ministro, además, dijo que como respuesta a la criminalidad dentro del plan antipandillas habían realizado 38,947 capturas, de las cuales 27,387 fueron en flagrancia, 6,571 por orden administrativa y 3,755 por orden judicial: "De esas, el 70% obedece a este tipo de estructuras terroristas", señaló el funcionario.

Rivas explicó que gracias al plan antipandillas del Gobierno había logrado recuperar el control del territorio y bajar también crímenes como las extorsiones, los robos y hurtos de vehículos e incluso, los feminicidios.

Sin embargo, el criminólogo Carlos Ponce consideró que pueda que en El Salvador exista una gobernabilidad compartida, donde tanto el Gobierno como las pandillas establezcan sus reglas y los salvadoreños se vean obligados a cumplir.

La versión tampoco concuerda con lo explicado por el jefe de extorsiones de la Fiscalía General de la República, Alfredo Quijano, en declaraciones anteriores, dijo que han bajado las denuncias , pero que ese delito persiste.