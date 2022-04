272 salvadoreños detenidos por día en la frontera sur de EUA desde octubre

En promedio 272 salvadoreños por día han sido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en los últimos seis meses, según datos actualizados por la oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, la cual dio a conocer que desde octubre de 2021 —mes en el que comienza el año fiscal en Estados Unidos— 49,682 salvadoreños fueron detenidos tratando de ingresar, de manera ilegal, a dicho país.

Los 49,682 detenidos en seis meses, es justo la mitad de los 98,690 salvadoreños que fueron registrados en el año fiscal 2021, aunque según es la tendencia, el dato podría ser superado al finalizar el mes de septiembre.

La actualización de los datos también establece que de los 272 conciudadanos que en promedio son detenidos diariamente por las autoridades norteamericanas, 46 de ellos son menores de edad no acompañados, mientras que 140 son adultos que viajan solos.

El promedio de los primeros seis meses de año fiscal 2022 es el más grande al hace una comparación del mismo periodo en los últimos cuatro años: En 2019 se contabilizaron 179 por día (32,616 detenciones); en 2020 era una promedio de 60 por día (10,955 detenciones); y en 2021 una media de 160 al día (29,239 detenciones).

En total durante el mes de marzo, las autoridades de Estados Unidos detuvieron 8,387 salvadoreños convirtiéndose en el segundo aumento consecutivo luego que en enero se registraron 5,808 salvadoreños detenidos y en febrero fueron 7,146 salvadoreños los que no pudieron cruzar la frontera. Además marzo fue el cuarto mes con mayor estadística tras octubre, noviembre y diciembre 2021, respectivamente.

Eso sí, el actual número no alcanza el promedio del segundo semestre del pasado año fiscal estadounidense, en el cual hubo un promedio de 379 salvadoreños detenidos por día: 69,451 en total.

Este ha sido el máximo flujo migratorio que ha tenido el país en los últimos años y se dio justo luego de la reapertura de las fronteras, las cuales fueron cerradas temporalmente debido a la pandemia por covid-19.

Sobre el dato de personas detenidas en los seis meses anteriores reaccionaron algunos diputados de oposición, quienes consideraron que la inseguridad y la falta de empleo son algunas de las causas que originan la migración irregular.

"Este es el número de migrantes más alto que ha tenido El Salvador después de los Acuerdos de Paz", mencionó el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, para quien "la migración forzada es un fenómeno multicausal pero que tiene a su base la violencia generada por las pandillas y la falta de oportunidades que por el momento hay en el país".

Una investigación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y en la que participaron migrantes retornados, reveló, en marzo pasado, que las consecuencias del covid-19 desencadenaron flujos migratorios en países como El Salvador, Guatemala y Honduras debido a la pérdida de empleos así como al cierre de negocios propios.

Sin embargo, el estudio realizado por OIM y USAID también estableció que la expectativa de mejorar las condiciones de vida y la de sus comunidades de origen de las personas que deciden migrar también son motivaciones para la migración, así como también lo es la posibilidad de una reunificación familiar debido a que miembros del núcleo familiar se encuentran en Estados Unidos, en la mayoría de casos.

El número de detenidos en la frontera sur contrasta significativamente con el número de retornados que registra la OIM, ente que entre enero y febrero de 2022 registraba 2,286 salvadoreños repatriados, siendo 1020 procedentes de México, mientras que cerca de 900 fueron repatriados desde Estados Unidos.

Origen. México es el país que más migrantes hacia Estados Unidos registra. Cerca de 90 mil personas originarias de ese país fueron detenidas en marzo.

En toda la región

A nivel regional, Estados Unidos detuvo a 221,303 personas en la frontera sur, siendo este el mayor número desde octubre de 2019.

En total son 1,060,954 las personas de todos los países que han sido detenidas en la frontera sur, cifra que hace presumir que al final del año fiscal se romperá la barrera del 1,734,686 de detenidos que fue la cifra con la que se cerró en 2021.

En marzo de 2022 los originarios de México, con 87,388 detenidos encabezaron la estadística, mientras que los 21,355 guatemaltecos siguen en la lista.

Los 16,063 hondureños son los terceros en la fila y los 8,387 salvadoreños los cuartos .

De los 221,303 detenidos solo en marzo 14,167 son menores no acompañados, cifra que también es la más alta desde septiembre de 2021. Y de esos 14,617 de México procedieron 3,019 menores no acompañados, aunque no es el mayor número dado que 3,407 menores no acompañados llegaron desde Honduras.