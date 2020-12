300 figuras guían el camino a Belén

Los personajes de la Vecindad del Chavo, parejas en motocicletas, vendedoras de mercados, el Cipitío, el Chapulín Colorado, mariachis, payasos y decenas de figuras más, forman parte del nacimiento que desde hace más de 20 años se instala en la cochera de una viviendas ubicada en la 20 calle Poniente, frente al parqueo del sector 200 de la colonia IVU de Santa Ana.

Manuel Alberto Molina Magaña recuerda que la iniciadora de este proyecto fue su abuela, Dora Magaña. Sin embargo, desde hace 15 años, él se encarga cada diciembre de mantener viva la tradición de su familia.

Molina, de 29 años, recuerda que cuando su abuela le heredó el pesebre lo hizo con 40 figuras. Ahora ya son más de 300 figuras de diferentes tipos y tamaños los que adornan el singular nacimiento.

"Mi abuela me dijo que ella ya no podía seguir colocando el nacimiento por problemas en la espalda, así que me lo regaló y desde entonces estoy encargado de ponerlo cada año", dijo Molina Magaña, añadiendo que entre las figuras existe un lavadero que tiene más de 60 años de adornar el pesebre.

Explicó que en estos últimos 15 años el diseño no se ha repetido y que lo planifica con semanas de anticipación. "El diseño lo comienzo a imaginar desde agosto y el nacimiento comienzo a colocarlo en las primeras semanas de octubre son semanas de acomodar cajas, de mover cosas porque el lugar donde se coloca es una librería" explica el santaneco

Afirma que son muchas las personas que son atraídas por las luces y las figuras que componen el pesebre.