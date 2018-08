32 cervezas (807 mm/dl de alcohol) había ingerido conductor detenido en San Salvador

Un total de 87 personas fueron detenidas durante la vacación de agosto por conducir bajo los efectos del alcohol, dijo hoy el director de toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Cook, durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

Los detenidos son 82 hombres y 5 mujeres. Entre los primeros, el sorprendido con mayor concentración del alcohol en sangre fue un conductor detenido cerca del redondel Torogoz de San Salvador.

Al hombre en cuestión se le detectaron 807 mililitros por decilitros de alcohol. “Suponemos que esta persona llevaba 32 cervezas sin eliminar”, dijo Cook. Explicó que los niveles de alcohol se reducen en 15 ml/dl por hora, por lo que la cantidad de bebidas embriagantes que ingirió el detenido podía ser más de lo estimado.

Por otra parte, cinco de los conductores que fueron sometidas al alcotest en un control policial en el tramo conocido como Kilo-5 de Acajutla (Sonsonate) sobrepasaron los niveles de alcohol permitidos a pesar las bebidas alcohólicas las habían ingerido el día anterior.

Cook explicó que esto ocurre porque “el alcohol no se elimina de la misma manera que ingresa”, sino “más lentamente”. Agregó que algunos factores pueden incidir para que la velocidad de eliminación aumente o disminuya. “Con boquitas de grasa el alcohol se elimina más lentamente”, manfiestó.

Según el director de toxicología, entre los detenidos también hay personas a las que se les hizo pruebas neurológicas que indicaban que estaban “aptas para conducir” pero que al ser “cuantificados” los niveles de alcohol en sangre con el alcotest entraban en la categoría de no aptos.

“La misma persona puede sentir en un momento dado que está muy resistente o muy débil para tomar”, dijo Cook, pero explicó que los niveles de alcohol en sangre son los mismos.

Expuso que los efectos de una misma cantidad de alcohol varían “por condiciones de sueño”, “si ha comido bien” o “su estado de ánimo”. Ejemplificó que “las personas con estados de ánimo bajo” son más susceptibles a los efectos que las personas que se encuentran “eufóricas”.

Cuatro personas que se negaron a realizarse el alcotest también fueron detenidas, porque cuando esa situación ocurre se presumen “culpables”.

Además, un conductor fue detenido cerca del cementerio La Bermeja, en San Salvador, luego que se le detectara ingesta de cocaína.

Según Cook, se ha descubierto que esta sustancia es utilizada para “reducir la alcoholización”, refiriéndose a que esta droga minimiza los efectos del alcohol, no así los niveles que resultarían igual en un alcotest. No aclaró si este había sido el caso del detenido en la capital salvadoreña.

El funcionario explicó que no todos los conductores peligrosos detenidos pasan necesariamente 72 horas en la cárcel, como lo manda la ley. “Cuando los niveles de alcohol no sobrepasan los 150 (ml/dl de alcohol en sangre) tratan de liberarlos antes… yo no creo que sea necesario que estén 72 horas detenidos”, consideró.

Por otra parte, dijo que la multa de $57.14 por conducir en estado de ebriedad “no es suficiente para que cause una educación”, por lo que propuso elevar el monto de lo que debe pagarse.