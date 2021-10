3,500 estudiantes se someten a prueba de admisión en la sede oriental de la UES

Más de 3,500 bachilleres se sometieron ayer a la prueba de admisión para ingresar a estudiar en la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador (UES).



“Esperamos que estos estudiantes logren pasar este examen de admisión, porque este es el inicio de ese sueño importante que cada estudiante tiene para su futuro”, dijo Cristobal Hernán Ríos, decano de la UES.



Aseguran que este año se ha alcanzado una cifra mayor de aspirantes en comparación a años anteriores. “Hablar de más de 3,500 estudiantes que están interesados en estudiar en nuestra universidad es muy gratificante. Estamos generando las condiciones para que los jóvenes tomen la decisión de estudiar en la UES y puedan hacerlo”, mencionó el decano.



Las autoridades universitarias explicaron que años anteriores sólo han ingresado cuatro de cada diez estudiantes. “Esa es la tendencia que hemos tenido en años anteriores, pero estamos haciendo todo lo posible para que la mayoría de jóvenes pueda lograr ingresar a la UES para el 2022”, explicó Óscar Villalobos, vicedecano de la UES.



Las autoridades universitarias, aseguraron que para ingresar de manera directa a la UES los estudiantes deben aprobar al menos el 50 % del examen, el cual contiene 100 interrogantes, mientras que aquellos que respondan de forma correcta entre 30 y 49 preguntas pueden realizar un segundo examen que se espera se realice en noviembre.

Los aspirantes confían en que obtendrán buenos resultados. Foto LPG/A. Hernández.



Por su parte, los aspirantes confían en que obtendrán buenos resultados. “El examen no estaba tan complicado, al inicio me sentía nerviosa pero cuando ya fui avanzando me fui dando confianza propia; me venía preparando desde agosto para esta prueba” dijo Gloria Stephanie Hernández, aspirante a la carrera de ciencias jurídicas.



Al menos cien estudiantes que estaban inscritos para someterse a la prueba no la realizaron, por diferentes motivos, dijeron las autoridades de la UES. Agregaron que esperan que los alumnos puedan realizarla el próximo 22 de octubre.