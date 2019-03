4 fallecidos y 11 lesionados en dos aparatosos accidentes

Una mujer y un hombre fallecidos dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito ocurrido ayer a la 1:15 de la madrugada, en el kilómetro 12 de la autopista que conduce de San Salvador a Comalapa, en la jurisdicción de San Marcos. Según la División de Tránsito Terrestre, un pick up doble cabina impactó contra la parte trasera de una rastra estacionada a orillas de la carretera.

Las víctimas mortales, que no fueron identificados, viajaban de pasajeros (la mujer de copiloto y el hombre en el asiento de atrás), murieron en el lugar de los hechos luego de sufrir traumatismos en distintas partes del cuerpo, según el informe oficial.

Agregaron que César Gustavo Valdez Sánchez, de 25 años, el conductor del pick up, quien resultó lesionado y que viajaba bajo los efectos del alcohol, fue detenido y se encuentra bajo custodia policial.

"(Valdez) conducía el pick up 112-797 bajo los efectos del alcohol y a una velocidad inadecuada, lo que provocó que impactara contra un remolque. Las personas fallecidas se conducían junto al conductor peligroso", indicaron las autoridades.

Ante lo ocurrido, Tránsito reiteró el llamado a no conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ya que "una vez más la ebriedad siembra luto y dolor a la familia salvadoreña, como lo refleja el percance registrado hoy (ayer) en la madrugada".

"Era una escena bastante difícil, el carro prácticamente se partió en dos, las dos personas quedaron entre los hierros. Las condiciones en las que quedó el vehículo nos pueden dar una idea de la velocidad en la que venía el conductor", dijo una fuente.

San Marcos. San Salvador Agentes de Inspecciones Oculares procesan la escena donde un conductor ebrio causó accidente con saldo de dos fallecidos.

En tanto, cuatro horas después, dos fallecidos, incluyendo a una mujer identificada como Margarita Sánchez, de 67 años, y al menos 10 lesionados fue el resultado de otro aparatoso accidente entre un pick up, un automóvil y un autobús, registrado en el bulevar del Ejército, frente a la unidad médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en Ilopango.

En este caso, la velocidad inadecuada y no respetar la distancia reglamentaria habrían sido las causas del percance, pues el conductor del vehículo particular colisionó con el pick up, lo que hizo que impactara en la parte trasera del autobús.

Los lesionados, entre ellos una adolescente de 16 años, que viajaban en el pick up y que al parecer regresaban de una actividad religiosa fueron atendidas por entidades de socorro que llegaron a la escena a brindar auxilio y a realizar traslados hacia diferentes centros asistenciales de San Salvador.

"Según los informes, el responsable del percance vial fue el conductor del P-672-415, quien huyó del lugar, por lo que se ha iniciado una investigación", informó una fuente de Tránsito. Agregó que la mujer que murió viajaba precisamente en dicho automóvil. La otra víctima mortal no fue identificada.

Asimismo, un menor de 15 años resultó con golpes en diferentes parte del cuerpo luego de que se cayó de un microbús del transporte colectivo, en las cercanías del puente La Nueva Apopa.

El joven fue estabilizado por socorristas de Cruz Roja y llevado hacia el Hospital Zacamil. Su salud era estable, afirmaron representantes de la institución.

Las autoridades informaron que entre el sábado y el domingo al mediodía registraban 51 accidentes de tránsito en todo el país, en los cuales 22 resultaron con daños personales y 29 con daños materiales.

De igual manera, indicaron que impusieron 987 infracciones por distintas faltas a la normativa de tránsito, las cuales hicieron efectivas en dispositivos y controles vehiculares ubicados en diversos puntos del país.

Las autoridades de Tránsito nuevamente insistieron en que personas en estado de ebriedad siguen causando graves percances viales, destacando que durante enero y febrero del presente año ya se contabilizan 289 capturas de conductores peligrosos.

Incluso, en los dos primeros días de marzo, 11 conductores peligrosos, entre ellos una mujer, fueron detenidos solo en San Salvador durante operativos antidopaje, informó el sábado por la tarde la División de Tránsito.

Declararon que las pruebas realizadas en varios puntos de la capital sobre la ingesta de alcohol anduvieron entre los 132 y 348 miligramos por decilitro de sangre, las cuales son causales de detención por conducción peligrosa.

Ilopango San Salvador. Dos fallecidos y al menos 10 lesionados provocó el triple accidente ocurrido en el bulevar del Ejército, en Ilopango. El conductor responsable del percance huyó.