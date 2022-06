4.6 millones de dosis anticovid sin aplicar

El Gobierno salvadoreño tendría disponibles unas 4.6 millones de dosis contra el covid-19, pero epidemiólogos y analistas señalaron con preocupación la falta de información oficial sobre la fecha de vencimiento de los fármacos.

Un análisis realizado por LPG Datos, basado en la información hecha pública por el Ministerio de Salud (MINSAL), indica que la última vez que las autoridades sanitarias informaron sobre el ingreso de vacunas al país fue en diciembre del año pasado. En ese momento se alcanzaron 15,480,090 vacunas. Sin embargo, al cierre de mayo pasado, el Gobierno reportó 10,785,039 dosis aplicadas, por lo que hasta esa fecha habrían estado disponibles 4,695,051, con más de seis meses de resguardo en las bodegas del MINSAL.

Para Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la fecha de caducidad de estos fármacos es uno de los varios temas que las autoridades deberían aclarar a la población.

"Estas vacunas que ingresaron el año pasado, ¿todavía no se han vencido o ya se vencieron? Si ya vencieron, ¿significa que ese dinero se ha perdido? ¿O es que las están colocando vencidas? Es información importante que el Ministerio de Salud debería aclarar, pero que lastimosamente no lo están haciendo", dijo.

"Estos elementos de opacidad terminan siendo contraproducentes para aquellas personas que no se han vacunado, porque empiezan a generarse muchos rumores o noticias falsas: ‘No te vacunés. Si están vencidas, ¿para qué te la vas a poner?’. El Gobierno podría contrarrestar esta situación publicando esa información", agregó.

En entrevistas televisivas, el ministro de Salud, Francisco Alabi, ha asegurado que las vacunas que están aplicando no han caducado. El 20 de diciembre de 2021, precisamente en el marco de la llegada de un nuevo lote, aseguró que "cada una de las vacunas que llegan al país vienen con producción reciente. Las vacunas que hemos recibido van a tener un vencimiento hasta finales del 2023".

En febrero pasado, el ICEFI estimó en un informe que el Gobierno invirtió unos $171 millones en 11.1 millones de dosis que hasta diciembre había adquirido de forma directa. El ICEFI hizo números con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre el precio promedio por dosis de Sinopharm, Sinovac, Pfizer y AstraZeneca, ya que el MINSAL ha declarado reservada toda la información relacionada con la vacunación, incluido el costo de los fármacos.

A la opacidad en las compras se suma la ausencia de información sobre la edad, el sexo y el área de residencia de las personas vacunadas. "¿Por qué esta información es importante? Porque en la medida en que se tengan identificadas a las personas que ya están vacunadas, también van a tener identificadas a las que no, y allí se puede priorizar la vacunación", destacó Castaneda.

¿Riesgos?

El epidemiólogo Alfonso Rosales explicó que el verdadero problema de recibir una vacuna vencida está en que el fármaco no cumplirá su función de proteger a la persona contra el covid-19. "Lo que puede pasar es que la persona va a creer que está vacunada, pero no, porque a su sistema inmunológico le pusieron una vacuna que ya no tiene la potencia que debería tener para estimular su sistema inmunológico (...). No es que le vaya a causar efectos secundarios", dijo.

Agregó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), y otras entidades reguladoras de medicamentos, han estado realizando nuevos estudios de caducidad sobre las vacunas anticovid y han extendido este plazo para algunos productos.

Cada lote cuenta con un código de producción, detalló, por lo que El Salvador puede consultar a estos entes regulatorios o a las casas farmacéuticas sobre cambios en fechas de vencimiento.

"Como es una vacuna nueva, ellos lo que hacen es estimar el tiempo que puede durar para estimular adecuadamente el sistema inmunológico. Entonces, vuelven a hacer estudios cuando se va acercando la fecha de caducidad para ver si la vacuna se mantiene efectiva y así prolongan el tiempo. Por lo general, los entes reguladores se quedan con ciertas vacunas que pertenecen a determinados códigos para poder estarlas chequeando", indicó.

Originalmente, la duración de las vacunas Astrazeneca, Pfizer y Sinovac era seis meses y siete para Moderna. El período para Pfizer y Moderna subió a nueve meses, pero se mantuvo para Astrazeneca y Sinovac.