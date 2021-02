404 menores dieron a luz en Morazán

El año pasado, los partos en niñas y adolescentes se incrementaron en el hospital nacional de San Francisco Gotera, informó el jefe de servicio de diagnóstico del centro médico, Alexander Serrano.

Según el médico, el porcentaje de partos en menores de 19 años, fue de 21.43%, del total de 1,894 atendidos en el hospital, es decir que fueron 404 niñas y adolescentes las que se convirtieron en madres.

Explicó que en medicina catalogan como adolescentes a las niñas de entre los 9 y 19 años. El doctor detalló que el año anterior atendieron 15 partos en niñas de 14 años, y 21 en niñas de 15. Mientras que de 16 años fueron 59; 83 de 17, 90 de 18 y 136 de 19 años.

"Los embarazos de menores representan un gran riesgo obstétrico porque es un organismo que no ha alcanzado la madurez y cualquier complicación pueda llegar a darse en el transcurso del embarazo, en el parto y en el posparto", expresó el médico. Según el doctor, afortunadamente, el año pasado no registró ninguna muerte de menores durante los partos, pero aseguró que han identificado una serie de secuelas que sufren las niñas que se embarazan a tan temprana edad, como la preeclampsia, sangrados, diabetes gestacional, malformaciones congénitas y abortos porque el útero no está preparado para este proceso.

"Entre más baja sea la edad más complicaciones hay por la inmadurez, la madurez biológica se alcanza a los 20 años, por eso los embarazos deberían ser arriba de los 20", enfatizó Serrano.