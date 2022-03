410 menores de 14 años reportaron embarazo en 2021

Un total de 410 niñas y adolescentes entre 10 y 14 años inscribieron sus embarazos en el Ministerio de Salud (MINSAL) solo entre enero y septiembre de 2021. La cifra representa un alza del 8 % respecto al mismo período del año anterior, es decir, 31 casos más que las 379 inscripciones prenatales de 2020 en ese mismo grupo de edad, según las últimas estadísticas publicadas en el portal de Transparencia de la referida cartera de Estado.

La causa principal del aumento en la cifra, y del fenómeno en sí mismo, es la ausencia de una ley de educación integral de salud sexual y reproductiva, advirtieron a LA PRENSA GRÁFICA representantes del Foro Nacional de Salud (FNS), de la Colectiva Feminista y de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto.

"Una cuestión central en el tema de los embarazos tempranos es que no solo es un tema de salud pública y no es una prioridad para las autoridades, de forma que no se ha puesto la mirada en la prevención de estos embarazos. Hemos visto que en algunos años bajan, pero no significativamente, sino que bajan un par de datos, pero el punto es que no deberían haber datos; los casos deberían ser cero", anotó la coordinadora del eje de derechos sexuales y reproductivos para el área de San Salvador de la Colectiva Feminista, Amanda Quijano.

A su juicio, existen iniciativas que tienen que ver con el trabajo en niñas y adolescentes mujeres, pero no es un trabajo articulado de todas las instituciones estatales y no gubernamentales: "Cuando el tema de los embarazos infantiles es visto como un tema urgente, de responsabilidad del Estado, allí es cuando se deberían involucrar todas las instituciones, pero lo que realmente pasa es que entre unas y otras se tiran la bola", advirtió.

Quijano destacó el trabajo del Ministerio de Educación (MINED) como clave en la solución de la problemática, porque "en las escuelas, a través de la educación en la sexualidad, hay que enseñarles a niñas y niños sobre prevención del abuso sexual, cómo detectarlo y cómo decirlo", agregó.

La misma valoración hizo la presidenta de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera, quien señaló que el MINED no está asumiendo en las currículas la educación integral en la sexualidad y que consideró importante para que las niñas y adolescentes puedan identificar y denunciar abusos sexuales, y también prevenir los embarazos tempranos: "Y esto no se debe a que no tengan elementos. El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene prácticamente una currícula diseñada a diferentes niveles. Tienen materiales de apoyo que han proporcionado organizaciones sociales y tienen el apoyo de instancias como Naciones Unidas o la cooperación internacional. Es por pura falta de voluntad política y de compromiso", sostuvo Herrera, en referencia a la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017 -2027 (ENIPENA).

La ENIPENA fue elaborada por el MINSAL, el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), por el MINED, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) y las extintas secretarías de Inclusión Social (SIS) y Técnica de la Presidencia.

Se lanzó en 2017 con un horizonte temporal de 10 años, pero no ha habido voluntad política ni compromiso de impulsara, según Herrera.

"Desde una visión integral, estas niñas y adolescentes han visto vulnerados sus derechos a la salud, a la finalización de su formación escolar, a vivir libres de todo tipo de violencia (en especial de la violencia sexual), a contar con las habilidades y aptitudes necesarias para obtener ingresos en el presente y en el futuro, a tener acceso a la recreación, en definitiva, a hacer realidad su proyecto de vida pleno y a gozar de protección integral", reza el referido documento en su introducción. Y no miente: el solo hecho de que Salud registre solo algunos de estos embarazos como producto de violencia sexual es una advertencia.

"Cuando estaban los gobiernos del FMLN, yo fui a preguntar, por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), cuántos hechos de violencia sexual registraba el MINSAL y cuántos embarazos por violencia sexual, en menores de edad, y el subregistro de embarazos por violación era brutal", declaró Herrera.

Invisibilización. Organizaciones defensoras de derechos humanos piden tipificar estos embarazos como agresiones sexuales.

"Hay un subregistro grandísimo: estas niñas entre 10 y 14 años reportadas como embarazadas es claro decir que es producto de una violación, pero no siempre se ve así", añadió también Quijano. Pero otras niñas ni siquiera se inscriben en el control prenatal.

"Hay mucho discurso desde las propias instituciones estatales diciendo que ‘ahora las niñas están más desarrolladas’ y hablando de que la educación integral en la sexualidad tiene que ver con que van a tener relaciones sexuales y ‘ser promiscuas’, cuando la realidad es que una niña de 10 años no está teniendo toda la información para decidir que quiere tener una relación con un hombre de 40 o de 50 años. Hay que nombrar las cosas como son: es violencia sexual", atajó Quijano.

“El tema de la educación sexual sigue siendo una deuda histórica que no la retoma ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Educación”.



Verónica Guerra, vocera de la mesa sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de la Salud.

La vocera de la mesa sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de la Salud, Verónica Guerra, coincidió con Herrera y Quijano, pero añadió que la educación sexual sigue siendo una deuda histórica. "Estos 410 casos de niñas menores de 14 años embarazadas son producto de violencia sexual, pero no se aborda desde ese punto de vista su situación", manifestó y añadió que "en este país nunca se dan los datos completos".

"Ya estamos en marzo y no se han cerrado las estadísticas del año pasado", criticó Guerra. Hasta el cierre de esta nota, el portal de Transparencia del MINSAL aún no da cuentas de las inscripciones prenatales de octubre, noviembre y diciembre de 2021.

Además, de estos 410 embarazos tempranos, el MINSAL reportó otros 9,479 en adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años, pero no es posible determinar cuántas son menores de 18. En ninguno de los reportes oficiales el MINSAL hace referencia a embarazos por violencia sexual.