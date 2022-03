42 años del martirio de Romero, 42 años de impunidad

Sentado en una banca, en la capilla del Hospital Divina Providencia, Eladio Alvarez, de 60 años, dirige su mirada hacia el altar y revive el momento en el que Óscar Arnulfo Romero y Galdámez -entonces arzobispo de San Salvador, hoy santo de la iglesia católica- se encontraba ahí el 24 de marzo de 1980, oficiando una misa, cuando fue impactado por un proyectil. Desde entonces, el crimen no ha tenido justicia, como tampoco el de las cientos de víctimas que dejó la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Ayer se cumplieron 42 años del martirio del santo, pero también 42 años de impunidad.

Mientras espera el inicio de la homilía, Eladio recuerda que tenía 18 años cuando presenció el asesinato de Romero. "Fue doloroso, porque por allá le dispararon", dice Eladio señalando hacia afuera de la capilla, hacia la calle. "Él estaba levantando el cáliz (...). Recogimos a monseñor, una monjita que estaba cerca de él gritó y fue un solo desparpajo de gente", recuerda.

“Hasta ahorita no hemos olvidado, no tenemos que olvidar esto (el crimen de Romero), porque la paz verdadera aún no ha llegado a nuestro país y el legado que nos dejó es que busquemos siempre la paz”.



Guadalupe de Girón, feligresa