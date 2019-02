42 muertos en 42 días por accidentes de motocicletas este año en El Salvador

42 personas han muerto en igual número de días que corren del año 2019. Hace un promedio de un fallecido al día, según la cifra dada hoy por el Viceministerio de Transporte (VMT).

En total, entre el 1 de enero y el 11 de febrero han ocurrido 280 accidentes de motocicletas, que además de las muertes han causado lesiones en 249 personas.

Los accidentes ocurren por diversas causas pero las principales por su repetitividad son señaladas por el VMT.

Según los datos oficiales, la mayoría de accidentes fue provocado porque el motociclista se distrajo, porque invadió el carril contrario, porque no respetó la señal de prioridad (que le indica si tiene o no derecho de paso sobre otros vehículos), por que iba a una velocidad inadecuada o porque no guardó la distancia reglamentaria con otros vehículos. Estas son las cinco principales, y en el noveno puesto aparece “conducir en estado de ebriedad”, destacó el VMT.

Las muertes en este tipo de accidentes representan un poco más de la cuarta parte (28 %) de las ocurridas en la totalidad de accidentes registrados este año.

El total de accidentes ocurridos en El Salvador en lo que va del año es de 2,328. 149 personas murieron en ellos y 1,225 sufrieron lesiones.