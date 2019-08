429 unidades de transporte deben cambiarse en 2019

Cada año cientos de unidades del transporte público de pasajeros deben ser sustituidas porque no pueden exceder los 20 años de fabricación para poder circular en el país, según se establece en el artículo 34 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por lo que en el transcurso de 2019 son 429 unidades las que llegan al límite de edad y otras 614 cumplen la edad permitida en 2020.

En enero de 2019, por medio de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Viceministerio de Transporte (VMT) se informó que había 10,359 unidades de transporte colectivo de años de fabricación de 1999 a 2018.

De ese total en los municipios que conforman el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), hasta el 23 de julio de 2019 se tenían 2,498 autobuses del transporte colectivo (placas AB) y 1,950 microbuses (placas MB) que están activos en el registro; 764 autobuses y 528 microbuses de diferentes años están registrados en el municipio de San Salvador.

El parque vehicular del transporte público en el país no es nada moderno, pues 7,989 datan de 1999 a 2009, es decir, más de la mitad de este parque vehicular tiene más de 10 años de fabricación.

En el AMSS, 103 autobuses de año de fabricación 1999 ya fueron dados de baja del sistema, 34 estaban registrados en el municipio de San Salvador, 18 en Soyapango, 15 en Mejicanos, tres en Ayutuxtepeque, cinco en San Marcos, 12 en Santa Tecla, cuatro en Ciudad Delgado, tres en San Martín, cuatro en Apopa, tres en Ilopango y dos en Antiguo Cuscatlán.

Mientras que 44 microbuses de año 1999 se dieron de baja del sistema, de los cuales cinco estaban registrados en el municipio de San Salvador, nueve en Mejicanos, siete en Santa Tecla, uno en Ayutuxtepeque, nueve en Soyapango, cinco en San Marcos, tres en Ilopango, dos en Cuscatancingo, dos en Ciudad Delgado y uno en Apopa.

Solo en el AMSS hasta esa fecha seguían de alta en el registro de vehículos 72 autobuses y 25 microbuses de año 1999.

A las unidades que salen de circulación tratan de sacarles partes para repuestos. "Siempre hay repuesto que se utiliza, se recicla y el hierro se vende, la lata se vende, se vende a chatarrera o directamente a Corinca", dijo Luis Regalado, de la ruta 23. Considera que podría ayudar un programa de chatarrización de las unidades viejas.

El tema de los repuestos causa una contradicción pues los buses salen del sistema porque cumplieron su tiempo de utilidad; sin embargo, reciclar las piezas es como, de alguna forma, utilizar partes que no son aptas para seguir en circulación.

El vicio por lo usado

La mayoría de sustituciones de unidades se realiza por usadas, principalmente por los costos que significa comprar un autobús nuevo en comparación a uno de mediana vida. "Ese es un porcentaje bastante alto que el transporte público debe recurrir a unidades usadas, principalmente traídas desde Estados Unidos, para poder suplir esa necesidad que hay, dado que las condiciones económicas que el sector tiene no permiten que pueda adquirirse unidades nuevas", dijo René Velasco, miembro de la mesa nacional de transporte.

Argumenta que la actual tarifa de transporte colectivo no genera las condiciones para adquirir unidades nuevas. El costo de un bus nuevo ronda entre los $110,000 y $120,000, mientras que una unidad usada puede costar solo el 25 % de esos montos.

En años recientes muchos introdujeron unidades nuevas para incorporarlas al servicio exclusivo, que tiene una tarifa más elevada. Para Velasco, esas inversiones se detendrían mientras no conozcan en detalle los planes del nuevo gobierno en materia de transporte. "Los empresarios no van a invertir si no cuentan con esa seguridad jurídica, con esa certidumbre, y eso es importante que los nuevos titulares del VMT lo tomen en cuenta", expresó.

Los daños en muchas de las unidades no solo se dan en la parte mecánica, la carrocería de los buses y microbuses está deteriorada.

Curiosamente la administración anterior del Viceministerio de Transporte autorizó de manera transitoria que algunos buses pudieran circular un año más, después de vencido el tiempo de utilidad, pero sin recibir el subsidio, en un acuerdo entre la institución y los transportistas.

En el caso de empresas de transporte que tienen varias unidades, las sustituciones se realizan incluso antes de que cumplan los 20 años. "Este año que vamos a medias ya renovamos 10 y nos quedan cuatro por renovar, el año pasado renovamos 15. Como tenemos más de 100 unidades, todos los años nos toca ir cambiando; es más, no esperamos que tengan los 20 años", afirmó Julio Figueroa, presidente de ACONTUS ruta 55 de Santa Ana.

Agregó que introdujeron 30 unidades cero kilómetros para el servicio exclusivo a las que sumarán cinco el otro año y con eso llegarán al 35 % permitido en ese servicio. El resto de flota es servicio ordinario.

Las rutas departamentales también compran unidades usadas. "Por ejemplo, ahorita toca sustituir la 99, tenemos que comprar por lo menos una 2012, 2013 para que aguante, tener así 10 o 12 años para poder trabajar", señaló José Pineda, representante de La Paz en la mesa nacional de transporte.

Añadió que las unidades usadas que introducen son motores Euro 4 y Euro 5 con especificaciones de Estados Unidos. "Lo que pasa que acá lo que vienen a distorsionar al motor es el combustible que le llega y los lubricantes que le llegan", expuso.

Servicios. Empresarios de transporte invierten en unidades nuevas o usadas dependiendo del servicio que prestarán; en el caso del ordinario, optan por incorporar unidades usadas y para el exclusivo, nuevas.

Los años que habrá más sustituciones

De 2020 a 2028 se tendrá que realizar la mayor cantidad de sustitución de unidades, siempre que siga vigente la edad permitida en la Ley de Transporte, ya que la mayoría tienen año de fabricación de 2000 a 2008. Hay 1,010 unidades de transporte con fecha de fabricación 2005 e igual número con fecha 2006.