43 incendios afectaron áreas naturales protegidas

En lo que va del año, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reporta 43 incendios forestales que afectaron 1,197 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y 770 hectáreas en zonas de amortiguamiento (zonas colindantes).El 90.8 % de las hectáreas afectadas se concentra en los departamentos de La Libertad, San Vicente y Usulután. En el 56 % de los casos se debería a las actividades agropecuarias, 22 % son incendios intencionados y 22 % son por extracción de fauna silvestre.Los incendios causados por quemas agrícolas inician fuera de las ANP y se extienden cuando se salen de control y afectan las zonas protegidas. “Ni un solo incendio ha ocurrido al interior de las áreas naturales, pero sí fuera de las áreas por estas actividades agrícolas y por el crecimiento cada vez mayor de las fronteras agrícolas cercanas a las áreas naturales protegidas”, dijo Lina Pohl, titular del MARN.La funcionaria lamentó que no tienen herramientas de sanción desde que la Asamblea Legislativa le quitó la facultad al MARN de poner multas.“Entonces, yo sí exijo ahora, ya que los diputados consideran que el cumplimiento ambiental se puede hacer por otras instancias, pues que obliguen a esas otras instancias a que verifiquen el cumplimiento, que pongan las multas respectivas, porque lo que no podemos es permitir que eso se queme sin que haya ninguna consecuencia para quien provocó este incendio”, dijo Pohl.Por quemas agropecuarias y extracción de fauna silvestre, cerca de 500 hectáreas del ANP La Joya, en San Vicente, se han visto afectadas en dos incendios; otras 100 hectáreas fueron quemadas en el ANP de El Caballito, en Jucuarán, Usulután, y 80 en San Juan Buena Vista, La Libertad.Otras áreas afectadas son Taquillo, municipio de Jicalapa, La Libertad; El Astillero, en Zacatecoluca, La Paz; Complejo El Playón, municipios de Quezaltepeque y San Juan Opico, La Libertad; Colima y Colimita, en Suchitoto, Cuscatlán; San Marcelino, municipios de El Congo e Izalco, departamentos de Santa Ana y Sonsonate, y Conchagua, en La Unión.“En cada una de ellas tenemos el plan de reforestación, las especies sugeridas a reforestar y los actores que van a hacerlo al inicio de esta época lluviosa. Pero ya no se vale que sigamos nosotros reforestando las áreas perdidas”, expresó Pohl.Cerca de 100 guardarecursos trabajaron en sofocar esos incendios y también en zonas fuera de las ANP, como en el volcán de San Salvador, colaborando con el Cuerpo de Bomberos. MARN recuerda que marzo es de los meses con menor humedad en el suelo. El Observatorio Ambiental detectó 3,470 puntos de calor este mes.