45 % del personal de salud estaría incapacitado por covid-19

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) estima que hasta el 45 % del personal sanitario estaría incapacitado por covid-19 y denunció que tienen un limitado acceso a las pruebas que realiza el Ministerio de Salud (MINSAL).

"Hasta el lunes de esta semana tenemos un registro de un 40 o 45 % de los empleados públicos a nivel nacional que está incapacitado por covid-19", sostuvo el secretario de organización de SITRASALUD, el doctor Luis Rodríguez. Explicó que solo en el hospital de Chalatenango han registrado por lo menos ocho médicos de atención directa que se encuentran incapacitados por covid-19 y el 30 % de todo el personal en general.

Según el sindicato, esta situación es consecuencia directa de la cuarta ola de covid-19, que ha saturado de pacientes a los griparios. "Es el personal de salud es el que está en contacto directo con los pacientes de covid", subrayó Rodríguez.

El médico estimó que las consultas por síntomas relacionados al coronavirus han aumentado 200 % en la última semana, mientras las hospitalizaciones y casos graves han experimentado un alza del 20 %. "Ya comenzamos a tener hospitalizaciones y casos graves, incluso en los departamentos donde antes no teníamos. Más o menos un 200 % (de aumento en consultas), hace aproximadamente una semana y media", afirmó.

La secretaria general del sindicato, Silvia Navarrete, explicó que el incremento se ha percibido a nivel nacional. "Se puede observar en la afluencia de pacientes que se tienen en los griparios, que se tienen en los hospitales, en donde llegan a consultar pacientes generalmente por enfermedades respiratorias", dijo.

Las cifras más recientes del MINSAL sobre enfermedades respiratorias agudas son de la primera semana epidemiológica del año (2 al 8 de enero). En ese periodo se reportaron 36,319 casos, el triple de la semana anterior.

LIMITADO ACCESO A PRUEBAS

SITRASALUD, así como personal del sector público y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), denunciaron también un acceso limitado a pruebas de covid-19 para los trabajadores de hospitales y clínicas.

"El personal de salud tiene prácticamente que suplicar para que le hagan la prueba de covid-19. No es que se las niegan directamente, pero no se le otorga la primera instancia", afirmó Rodríguez. El médico aseguró que en el hospital de Chalatenango tienen solo tres pruebas diarias para todo el personal médico que labora en el día, que por turno, afirmó, son entre 100 a 150 personas.

Sin embargo, señaló que personal de la Unidad de Salud Barrios, el hospital psiquiátrico y la Unidad de Salud de Zacamil informó a SITRASALUD que les han negado por completo el acceso a pruebas. "Les dicen que si quieren hacer la prueba, tienen que ir a lo privado", agregó.

En otra Unidad de Salud en San Salvador, sostuvo por su parte Silvia Navarrete, el personal de enfermería ha solicitado que se les realicen pruebas, pero se les han negado alegando que el inventario existente está reservado para los pacientes.

Un fuente de una Unidad de Salud de San Salvador, que habló bajo anonimato, informó que el MINSAL les hace pruebas gratis, pero no de formar rutinaria, sino solo cuando presentan síntomas. Además, aseguró que la incapacidad se las han reducido a cinco días, Otra fuente del ISSS reportó una situación similar en hospitales como Amatepec y Zacamil. "Están negando las pruebas", dijo, aunque sostuvo que esto varía dependiendo del centro de trabajo.

SITRASALUD consideró que el limitado acceso a pruebas es una consecuencia del aumento en el personal incapacitado. "Esto me imagino que lo están haciendo ellos por las incapacidades (...). Prácticamente eso se vuelve difícil para el ministerio, porque ya no habría nadie que atienda a los pacientes", dijo Rodríguez. "Hay bastante personas incapacitadas y creemos que esa es la razón por la que no se quieren autorizar las pruebas para los trabajadores", coincidió Navarrete.

Ante la situación, el sindicato solicitó al MINSAL autorizar las pruebas para el personal de salud con síntomas y de esta manera confirmar, o descartar, que sea portador de la enfermedad. Además, recordó que esta medida también contribuye a evitar contagios en los pacientes.