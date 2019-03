45 pozos de la ANDA en el AMSS dejaron de producir agua entre 2008 y 2016

Los pozos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) están disminuyendo entre 1 y 1.5 metros cada año.

"Están permanentemente secándose", aseguró el presidente de la autónoma, Felipe Rivas, minutos después de la rendición de cuentas institucional en diciembre pasado.

"Tenemos casos específicos en la zona oriental donde los pozos han disminuido hasta en 5 metros en algunos casos", advirtió el funcionario.

No menos de 45 pozos que estuvieron produciendo agua entre 2008 y 2016 dejaron de hacerlo, entre un total de 128 que los boletines anuales de la autónoma reportaron en esos ocho años.

Todos ellos ubicados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), donde habita una población de 2.1 millones de salvadoreños. La gran mayoría de estos "pozos secos" están situados en Apopa, Nejapa, Soyapango, Mejicanos, Ilopango, San Salvador y La Libertad.

No necesariamente se han secado para siempre, explicó. Según Rivas, podrían ser reutilizados si los mantos acuíferos que los alimentan se lograran recuperar por medio de la protección y de la reforestación. El problema es que no se hace.

No se hace porque no hay una ley general sobre el uso del agua y mucho menos hay un ente regulador, señaló el funcionario.

"Para la ANDA, el concepto de producción de agua es simplemente extracción", opinó la encargada de la Unidad Ambiental de la Alcaldía de Nejapa, Celina Perla.

"Producir agua es sacar de donde no hay, pero ellos simplemente la extraen. Entonces, cuando yo digo que realmente quien se está acabando todos los acuíferos del país es la ANDA, me dicen: ‘pero lo está haciendo para el consumo humano y si no lo hace nos morimos’. Ajá, sí, pero lo está haciendo sin pensar en el futuro", criticó la ingeniera, consultada por LA PRENSA GRÁFICA acerca de la disponibilidad de agua en Nejapa, uno de los municipios donde suele escasear el recurso.

A la voz de Perla se sumó la del hidrólogo Julio Quiñónez Basagoitia, consultor profesional en recursos hídricos de la Asociación Mundial del Agua (GWP, en inglés) y encargado del Programa de Aguas de la Red Interamericana de Academia de Ciencias para El Salvador (IANAS, en inglés), quien ha realizado varios estudios hídricos en el país.

La valoración del experto apunta a que el hecho de que la ANDA esté extrayendo cada vez menos agua se debe a que con el tiempo se le ha venido poniendo más cara la producción del metro cúbico, precisamente porque cada vez tiene que perforar más profundo para extraer el líquido.

"Y cuando esos pozos ya no les tienen cuenta es cuando los dejan abandonados y abren otros", anotó Quiñónez Basagoitia.

"Uno puede fácilmente darse cuenta de que la ANDA está extrayendo cada vez menos agua y eso es bien serio. Y esto es porque hay una gran dificultad, ya sea porque ya no hay agua en esos pozos o porque tiene que hacer cada vez mayores inversiones para extraer la misma cantidad de agua o incluso extraer menos por el mismo precio", explicó.

De acuerdo con el presidente Rivas, otras de las razones por las que hay menos disponibilidad de agua es debido a las condiciones climáticas que ha estado enfrentando el país, a raíz del cambio climático, como el estrés hídrico en períodos de sequía.

Con el paso de los años, el camio climático es un factor que se ha sumado al impacto negativo en los mantos acuíferos.

Las cifras de producción de agua potable recogidas en los boletines estadísticos de la ANDA revelan que en 2008 produjo casi 64 millones de metros cúbicos (MMC), a través de estos 128 sistemas de producción de agua situados en el AMSS; y esa cantidad se redujo a 56.1 millones de metros cúbicos para 2016.

En otras palabras, la producción se redujo más del 12%.