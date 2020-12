49 conductores peligrosos han sido detenidos en la temporada navideña

Según el último informe emitido por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, 49 personas han sido detenidas por conducción temeraria en el país desde la puesta en marcha del Plan Navidad 2020 y solo un conductor fue detenido el 24 de diciembre.

Según la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, hasta la fecha se han realizado 569 pruebas de alcotest, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley y medir el consumo de alcohol.

En cuanto a los accidentes de tránsito de las últimas 24 horas, Recinos afirmó que se contabilizan 634, un 15% menos en relación al año pasado. Sin embargo, el número de los fallecidos en carretera ha aumentado.

“De los 634 accidentes han resultado lesionadas 348 personas, un 32% menos que el año pasado. Sin embargo, hay un dato importante, son 64 fallecidos, un 18% más, significa menos accidentes, pero más daños, más muertos”, explicó Recinos.

Para las autoridades, los descuidos, la imprudencia y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas a la hora de conducir son las principales causales de los accidentes de tránsito.

“A la población le pedimos que si toma no maneje, que no exponga a su familia, que no se exponga por un momento de relajación, así como le pedimos que cuide los protocolos de bioseguridad para el covid-19, les pedimos que no maneje en estado de ebriedad, tenemos un 18% más de muertos, con menos accidentes”, explicó la comisionada.

Pese a las peticiones de las autoridades, las cifras de muertos en accidentes de tránsito siguen ascendiendo. Este fue el caso de Christian Samuel Moreira Chicas, de 25 años, quien falleció en un accidente de tránsito registrado en horas de la mañana del viernes, sobre la calle principal del municipio de Chinameca, departamento de San Miguel.

Se conoció que el conductor involucrado es un miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) pero esta información no fue confirmada por los elementos policiales que llegaron a la escena, Además, según testigos, en el percance resultaron otras dos personas lesionadas de manera leve.