4,915 casos de covid-19 confirmados en El Salvador durante junio

Junio será el mes con el mayor número de nuevos casos de covid-19 desde febrero, indican estadísticas oficiales recopiladas por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

El ministerio de Salud (MINSAL) confirmó 4,915 contagios de coronavirus entre el 1 y el 27 de junio de este año, según las cifras publicadas en el portal gubernamental covid19.gob.sv. Sin haber concluido, este mes ya superó a todos los contagios detectados durante junio de 2020. Las autoridades sanitarias han reportado 761 nuevos casos más en estos 27 días que los 4,154 confirmados durante todo junio del año pasado.

Además, este mes cerrará con la cantidad más alta de nuevos pacientes de los últimos tres meses, siendo solo más baja que la de febrero pasado, cuando se registraron 5,142.

Según los datos del portal covid19.gob.sv, el 2 de junio comenzó a subir el número de casos diarios. En esa fecha se confirmaron 156 pacientes con la enfermedad, 22 más que el día anterior. Pero para el 18 de junio el MINSAL anunció 204 casos, similar a lo que se reportaba en febrero. Al día siguiente la tendencia fue hacia la baja, pero el 23 comenzó a subir de nuevo y para el domingo otra vez se estaba acercando a los 200 contagios.

En estas semanas, en varias ocasiones el ministro de Salud, Francisco Alabí, ha reconocido el incremento de casos y señaló que la mayoría de contagios están apareciendo entre la población joven.

Durante una entrevista televisiva, el 23 de junio, el funcionario dijo que la población ha relajado las medidas de bioseguridad y esto se ha traducido en un aumento de contagios.

Ayer, en la entrevista matutina de la radio Club, Alabí insistió en esta hipótesis. El ministro sostuvo que el incremento de casos ha sido generalizado en el territorio, es decir, no se ha concentrado en determinados puntos del país. "Eso quiere decir que las medidas se han relajado", dijo.

“No vamos a parar la llegada de la variante Delta, no vamos a parar la llegada de otras variantes; lo que hacemos es retrasar la llegada”.



Francisco Alabí, ministro de salud.

Alabí también reiteró la necesidad de continuar con el uso de mascarillas y alcohol gel, así como el constante lavado de manos, incluso entre las personas que ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La amenaza de variantes

Dentro de la ecuación también están las variantes de covid-19 que han aparecido en diferentes lugares del mundo. Según el reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta el 21 de junio el Gobierno salvadoreño no había informado de contagios con las cuatro variantes consideradas de preocupación, que son la B.1.1.7, detectada por primera vez en el Reino Unido y denominada Alpha; la B.1.1.28.1, bautizada como Gamma y originaria de Brasil; la sudafricana B.1.351, también llamada Beta; y la B.1.617.2, que apareció en India y se le denomina Delta.

Esta última está detrás del repunte de contagios de covid-19 en Europa y ha encendido las alarmas alrededor del mundo porque se cree que incluye mutaciones que facilitan al coronavirus adherirse a las células del cuerpo humano, lo que permite una fácil transmisión y un alto potencial de causar brotes.

Alabí aseguró ayer que todavía no hay casos de la variante Delta en el país, pero reconoció que El Salvador no podrá impedir que aparezca. "Definitivamente no vamos a parar la llegada de la variante Delta, no vamos a parar la llegada de otras variantes; lo que hacemos es retrasar la llegada de estas variantes para que el proceso de vacunación pueda poner a la población mucho más seguro", dijo a la radio Club.

Según la OPS, hasta el 21 de junio la variante Delta estaba presente en países como Argentina, Brasil, Canadá, México, Estados Unidos, Puerto Rico y otros.