5 pandilleros mueren en ataques a policías

Cinco miembros de grupos terroristas fallecieron en cuatro hechos diferentes registrados entre el domingo por la noche y ayer en la mañana, en La Paz, Usulután y Cuscatlán. En el último, ocurrido ayer por la tarde en la lotificación El Triunfo del cantón San Marcelino, municipio de San Pedro Masahuat, La Paz, murieron dos delincuentes que fueron identificados por la Policía Nacional Civil (PNC) como José Enrique Melgar Chiquillo, de 28 años, y José Ernesto Avendaño de Paz, de 23.El reporte policial consigna que aproximadamente a la 1:30 de la tarde agentes de la Policía Rural patrullaban el cantón y observaron en la entrada de la referida colonia a un grupo de entre seis y siete sujetos, quienes al notar la presencia policial sacaron sus armas y corrieron hacia unas viviendas.Posteriormente, según el informe de la PNC, los agentes se separaron en dos grupos para ubicar a los pandilleros, pero al llegar cerca de las viviendas fueron atacados y se inició un tiroteo que no dejó saldo de elementos policiales fallecidos ni lesionados. En el lugar fueron encontradas dos armas de fuego calibres 9 y 38 milímetros.Habitantes manifestaron que Avendaño de Paz había llegado recientemente a la zona proveniente de Zacatecoluca. En lo que va del año se han reportado más de seis enfrentamientos entre policías y pandilleros en La Paz.El 20 de enero dos pandilleros murieron en un tiroteo con una patrulla de la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT) en el parque de San Antonio Masahuat, La Paz.Por otra parte, un pandillero falleció y otro resultó lesionado, así como un agente de la PNC que fue herido producto de un enfrentamiento armado ayer a las 9:35 de la mañana en el caserío El Almendro, cantón El Jutal, en Jucuarán, Usulután.Un oficial de la PNC señaló que elementos de fuerzas especiales conjuntas (policías y soldados) llegaron a la zona luego de tener información de que estaban reunidos entre 10 y 15 miembros de pandillas.“Los pandilleros comenzaron a disparar y los miembros de seguridad respondieron al ataque, dejando al pandillero muerto, otro de ellos lesionado y un compañero agente lesionado en el tobillo de la pierna izquierda. Teníamos información de que estas personas estaban molestando en la comunidad y por eso es que se armó el operativo”, indicó la fuente.El agente lesionado fue llevado en una patrulla a un centro asistencial de Usulután, pero ayer fue dado de alta, mientras que el delincuente herido fue trasladado en una ambulancia del Cuerpo de Socorristas Voluntarios de El Salvador al Hospital San Pedro de Usulután, donde, hasta el cierre de esta nota, su condición de salud era delicada ya que tenía lesiones en el tórax, en una mano y en el rostro, según informaron médicos del centro asistencial.Este fue rescatado por los socorristas de un barranco de la zona, donde había caído.Las autoridades policiales indicaron que el fallecido no pudo ser identificado, ya que no se le encontraron documentos.En la zona fue encontrado un fusil AK-47 con el cual supuestamente los pandilleros atacaron a los elementos de seguridad.Los habitantes del lugar se mostraron extrañados por el tiroteo y dijeron que no es común ese tipo de hechos.A pocos metros de donde ocurrió el enfrentamiento hay una escuela, donde los alumnos vivieron momentos de terror, pero las clases continuaron una vez se normalizó la situación.En tanto, otro pandillero falleció el domingo por la noche al atacar a elementos de las Fuerzas Especializadas (FES) en el caserío Los Cáceres de Suchitoto, en Cuscatlán. El sujeto fue identificado como Saúl Adonay Alas, de 35 años, quien delinquía en la zona y tenía atemorizada a la población.Otro enfrentamiento armado de pandilleros contra agentes de seguridad dejó como saldo ayer un delincuente muerto cerca del río Quezalapa, también en Suchitoto. Se incautó una escopeta y 12 cartuchos.