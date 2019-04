"50 % de los cuerpos que encuentro son de menores de edad"

Israel Ticas es criminólogo forense, el más reconocido de El Salvador, y con base en su experiencia considera que el tema de los desaparecidos tiene que ver directamente con homicidios. "El que desaparece, si no aparece después de tres días está muerto", sostiene.

El experto reconoce que en El Salvador hay pocas herramientas que ayuden a encontrar con rapidez a alguien que ha desaparecido o al que han privado de libertad. Por eso muchas veces el destino de estas personas es aparecer en fosas clandestinas.

"Me atrevo a decir que un 50 % de los cuerpos enterrados en las fosas clandestinas en las que he trabajado pertenece a menores de 17 años. Antes la estadística era mayor, entre 80 y hasta 90 %, pero hoy en día hay más gente que saca muertos, no solo yo, y la estadística puede variar, pero solo de los míos tengo clara la cifra", expuso.

Ticas dice que ante la falta de método y de una institución responsable del tema es difícil unificar los números.

"Lastimosamente no hay una institución que se encargue de realizar una búsqueda efectiva de personas desaparecidas. Yo, Israel Ticas, pido al nuevo gobierno que está por entrar la creación de una comisión de búsqueda de personas desaparecidas por la violencia actual, partiendo de 2004 a 2019, idéntica a la que se creo para buscar desaparecidos de la guerra porque eso es necesario", declaró el especialista.

Ticas dice que sin una comisión se le niega el derecho a las madres y los familiares de encontrar a sus seres queridos.

Uno de los casos más recientes es el de Marco Antonio Pimentel Colindres, de 12 años de edad, y encontrado en una fosa en Nahuizalco. Él desapareció junto con otros cuatro miembros de su familia el 16 de enero, y todos fueron hallados muertos y enterrados a inicios de febrero.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, ha declarado que el tema de los desaparecidos no tiene que ver solo con la violencia.