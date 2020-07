50 empleados de Policlínico Arce, con síntomas de covid-19: "Andan trabajando, contagiando, porque no hacen pruebas"

Hay más de 50 empleados con síntomas de covid-19 y no se les han hecho pruebas, denunciaron ayer empleados del Hospital Policlínico Arce, una dependencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

"Los compañeros andan trabajando positivo", manifestaron los denunciantes. "Los que no tienen síntomas andan trabajando, contagiando, porque no hacen pruebas, porque dicen que no hay", agregaron.

El personal que ha presentado síntomas ha sido enviado a casa, sin embargo, a falta de pruebas, el personal contagiado pero asintomático podría seguir propagando el coronavirus SARS-Cov-2 en el hospital.

"Estamos cansados, hay compañeros cubriendo en otros hospitales que no van a regresar aún, aquí es un desastre y regresan a los 14 días y sin pruebas, tengan o no tengan covid", se quejaron.

"Este hospital se está destruyendo y seguimos peleando por una mascarilla", continuaron las críticas.

Las autoridades no han querido revelar ninguna cifra oficial sobre los contagios y las muertes por covid-19 en toda la red pública de salud.

"No ganamos nada sabiendo cuánto es el acumulado (de muertes) en salud", ha expresado en ocasiones anteriores el ministro del ramo, Francisco Alabí.

El personal de salud ha suplicado, durante semanas, equipos de protección adecuados, de buena calidad y suficientes, para no morir en la lucha contra el covid-19 brindado sus servicios de atención en primera línea.

Hasta ayer, el total de contagiados confirmados en El Salvador ascendía casi a 13,000.

De ese total, casi 5,500 están activos; y de estos, casi 1,400 en condiciones de gravedad y estado crítico.