50 viviendas dañadas por la explosión de gas

Unos 15 apartamentos de segundo nivel y cinco casas tuvieron daños severos en los techos, y otras más en las ventanas y puertas, debido a la magnitud de la explosión ocurrida en un depósito de venta de gas propano ubicado en la calle al Volcán, en Mejicanos, que causó la muerte de tres personas y una veintena de heridos el pasado viernes.

El Cuerpo de Bomberos indicó el día del suceso que la explosión generó una onda expansiva de al menos 50 metros, dañó viviendas, varios vehículos, incluyendo dos del transporte colectivo.

Emergencia. Debido a que actualmente está la época de lluvias, la alcaldía priorizó la reparación de techos de apartamentos y casas.

"El día de ayer contabilizábamos alrededor de 50 viviendas. La onda expansiva de la explosión causó bastantes daños en el entorno, solo aquí tenemos cinco casas que estaban a inmediaciones de la casa donde sucedió la explosión, pero también enfrente tenemos los edificios de los óctuples que igual los techos sucumbieron, así también los ventanales", dijo Simón Paz, alcalde de Mejicanos.

Pero muchas cosas siguen sin explicación. El sábado no se tenía detalles del paradero del dueño del local. A LA PRENSA GRÁFICA se le dijo el viernes que el propietario se llama Marvin Chavarría y que tenía unos diez años de operar en el lugar. Así lo aseguró Gustavo Funes, quien dijo ser primo de este. Agregó que estaba en un hospital, sin especificar cuál, y en un estado muy delicado.

Tampoco se dieron detalles de las tres personas ingresadas en el Hospital Rosales –igualmente con severos daños–, no se tenían cuantificadas las pérdidas económicas y el cuerpo de bomberos no tenía listo el informe final del hecho.

Marina de los Ángeles Campos, quien habita desde hace unos siete años a tres casas de donde ocurrió la explosión, explicó que la duralita de la habitación donde se encontraba se quebró completamente y partes se cayeron. Colocaron plástico en uno de los huecos para evitar que el agua lluvia entre al interior de la habitación, pero siempre se infiltró agua hacia su lugar de residencia. También se quebraron todos los vidrios de las ventanas.

Reparaciones. Personal de la Alcaldía de Mejicanos trabajó en el retiro de los techos dañados para colocar láminas nuevas.

"Aquí estaba adentro cuando oí (la explosión), yo me agaché y empezaron a caer todos los vidrios. Y me cayó ese pedazo de duralita en la espalda. Gracias a Dios no fue mucho", relató.

En los edificios de apartamentos que están enfrente de la venta de gas también se dañaron techos, puertas y las ventanas se rompieron. "El techo quedó inservible", dijo Ena Vásquez.

Debido a la urgencia por la época lluviosa, trabajadores de la alcaldía de Mejicanos comenzaron a entregar materiales para reparar los techos de los inmuebles afectados. A cada apartamento se colocarían seis vigas, 10 láminas y 200 tornillos. En el caso de las viviendas, los insumos varían de acuerdo con el tamaño de las mismas.

Despedida. Los restos de William Alexánder López Valiente, de 43 años, son velados en la funeraria El Perdón, en Mejicanos.

"Por esto tuvimos la reunión extraordinaria del concejo ayer mismo (viernes), aprobamos un fondo inicial de $20,000 para enfrentar esto. Lo digo es un fondo inicial, porque en la medida que vamos viendo ya hoy en el día todo lo que ha sucedido, es probable que (vaya) a ser necesario el apoyo de un poco más. Estamos ya cambiando los techos de las viviendas que resultaron dañadas y ese es el compromiso que hemos adquirido", agregó Paz.

Mientras que un equipo técnico del Ministerio de Vivienda también llegó a la zona para hacer las inspecciones de las viviendas afectadas por la tragedia. "Desde el Ministerio de Vivienda estamos trabajando para poder ayudar a estas familias", informó por medio de su cuenta de Twitter.

Víctimas

La alcaldía de Mejicanos dijo que también apoyaría a las familias de los fallecidos con los gastos fúnebres. Las víctimas Katerine Nicole López Solórzano, de 22 años, y Carolina Hernández, de 29 años, fueron sepultadas ayer en la tarde.

La otra víctima es William Alexánder López, de 43 años, quien pertenecía al grupo de ciclistas Cacikes MTB El Salvador.

El alcalde agregó que apoyarán a los lesionados. "Vamos a asumir esa responsabilidad de ayudarle a esta gente en el tema de su recuperación, que no es solo el simple hecho de la curación", dijo.

Estudiante. Katerine Nicole López, estudiante universitaria, viajaba en la unidad de transporte público cuando fue alcanzada por la onda expansiva.