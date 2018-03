500 estudiantes alfabetizarán este año en San Vicente

Los jóvenes enseñarán a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos básicos a unas 1,200 personas en condición de analfabetismo en la cabecera departamental.



Según Milton Ricardo Ramírez, gerente de Alfabetización, el municipio de San Vicente tiene más de 4,000 personas analfabetas, que representan el 40 ℅ de dicho segmento a escala departamental, por lo que el Ministerio de Educación (MINED) enfocará esfuerzos para poder declarar a esta localidad libre de analfabetismo.

Lea también: Sabes cuál es la meta de alfabetización para 2017? Los 500 estudiantes pertenecen al Instituto Nacional Doctor Sarbelio Navarrete (INSAVI), quienes este día iniciaron el proceso de capacitación en la metodología que ocupa el programa de enseñanza para personas mayores de 15 años.