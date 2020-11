500 estudiantes sin conectividad para prueba AVANZO

El segundo ensayo de la prueba AVANZO tuvo lugar ayer y el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Innovación detectaron que 40 estudiantes no podían conectarse porque no tenían Internet o porque no tenían un dispositivo electrónico.

Para ayer, las autoridades esperaban que más de 37,000 estudiantes se conectaran al ensayo, por medio del cual podrían familiarizarse con la plataforma y con la estructura de la evaluación, así como el sistema de asignación de notas; y se espera que hoy se puedan conectar otros 32,000.

“Estamos dando un salto gigantesco en términos de evaluación. Nunca se había hecho una evaluación totalmente en línea”.

Carla Hananía de Varela, ministra de Educación.

Ya había habido un primer ensayo, a finales de octubre pasado y de los más de 70,000 egresados de bachillerato un 71% logró conectarse. Con base en ese ensayo es que Educación detectó que unos 500 estudiantes van a requerir asistir a un centro educativo para realizar la prueba.

“En términos generales, consideramos que pueden haber más de 500 estudiantes que tengan necesidad de llegar a un lugar donde nosotros le podamos proveer de conectividad y de dispositivos, para eso estamos disponiendo de más de 500 centros educativos en todo el país para que ningún alumno se quede atrás”, manifestó ayer la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela.

La prueba AVANZO tendrá finalmente lugar durante 4 días: el 17 de noviembre para 23,649 estudiantes de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate y La Libertad; el 18 de noviembre para 13,511 estudiantes de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión: el 19 de noviembre para 20,877 estudiantes de San Salvador y el 20 de noviembre para 11,673 estudiantes de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Paz y San Vicente.

“La prueba lleva un set de preguntas aleatorias para los estudiantes. Son servidores de nube que están fuera del país. Se contó con una auditoria internacional para la seguridad y para la parte de implementación de los servicios de Amazon”, detalló el secretario de Innovación, Vladimir Hándal.