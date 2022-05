5,000 docentes sin jubilarse por bajas pensiones

Bases Magisteriales afirma que el Gobierno no los ha convocado para discutir reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.

Citando datos del Ministerio de Educación (MINEDO, Bases Magisteriales aseguró ayer que 5,000 docentes no se han jubilado debido a las bajas pensiones que ofrece el sistema y denunciaron que el Gobierno no los ha tomado en cuenta para discutir la reforma previsional.

El secretario general del sindicato, Jorge Villegas, dijo que, según el MINED, casi 5,000 docentes cumplieron los requisitos para retirarse en 2021, pero no concretaron el trámite porque la pensión que recibirían no les alcanzaría para vivir.

"¿Por qué no se pensionan? ¿Será porque les gusta ejercer la docencia? No, no se pensionan por las miserias de pensión y hambre que les asigna el sistema", sostuvo el representante de la gremial.

Villegas agregó que mensualmente los docentes retirados reciben $307, menos del salario mínimo vigente. "Nuestra petición, nuestra exigencia, es el 75 % de salario que devenguen en ese día, ese mes que el docente decida pensionarse", apuntó. Es decir, Bases Magisteriales pide que la pensión equivalga al 75 % del último sueldo devengado por la persona.

El sindicato también señaló que al mejorar las pensiones también se beneficiarán los maestros sin empleo, pues si se jubilan esos 5,000 docentes, las plazas quedarán vacantes.

Villegas también lamentó que hasta la fecha el Gobierno no haya tomado en cuenta al sector para sostener una reunión sobre las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), a pesar de haber solicitado audiencias.

Aseguró que el 1 de mayo, el Gobierno sostuvo una reunión con la comisión designada para tratar el tema de las pensiones, pero los docentes no estuvieron en ese encuentro.

"Esperábamos que este 1 de mayo sí se diera una convocatoria, igual ocurrió, se

reunió la comisión designada por el señor presidente, siendo uno de ellos el ministro de Trabajo, Rolando Castro, pero el sector docente no fue convocado", aseguró el líder sindical.

"Nos parece a nosotros que representamos a un buen sector de trabajadores, en el Ministerio de Educación laboran un estimado de 43,500 docentes, más los empleados administrativos, y no hemos sido tomados en cuenta por el Gobierno de la república", agregó.

Villegas insistió en la necesidad de que todos los sectores formen parte de la discusión de las reformas, para garantizar que todos los trabajadores se beneficien con ellas.

El 26 de abril de este año, al menos siete sindicatos enviaron una carta a Nayib Bukele donde solicitaron formar parte en dichas reuniones, pero no obtuvieron respuesta.

Además, el 4 de febrero varios sectores participaron en una marcha, liderada por los sindicatos de docentes, para exigir la reforma previsional que Bukele prometió desde el 15 de septiembre del 2021. "Terminó septiembre, terminó octubre, noviembre, diciembre y no hubo tal reforma", puntualizó Villegas.