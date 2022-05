5,000 pruebas para detección temprana de cáncer de mama

La Fundación Edificando Vidas, con el apoyo de la empresa de cosmetología, perfumería, joyería, juguetería y artículos para el hogar AVON, y en alianza con la Fundación Salvadoreña para la salud y el Desarrollo Humano (FUSAL), lanzó esta mañana la segunda fase del Programa de Acceso Oportuno a las Pruebas de Detección Temprana de Cáncer de Mama.

El proyecto busca favorecer a las mujeres con factores de riesgo que habitan en el área de la cordillera del Bálsamo, específicamente de los municipios de Comasagua, Chiltiupán y Tamanique, todos del departamento de La Libertad.

Las instituciones esperan alcanzar a 5,000 mujeres con pruebas que permitan una detección temprana de la enfermedad.

Durante la ejecución del programa, se priorizará a aquellas mujeres que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama y sospechas de lesiones después de hacerse un autoexamen, entre otras características que supongan factores de riesgo a desarrollar la enfermedad.

"Siempre lo hemos dicho: un diagnóstico temprano puede salvar vidas y eso es lo que haremos con este programa. Nuestro compromiso es luchar para que más salvadoreñas tengan acceso a este tipo de diagnóstico y así iniciar cuanto antes su tratamiento", anotó la directora ejecutiva de la Fundación Edifivando Vidas, Marcella Carrillo.

La Fundación, que nació hace 14 años, funciona como una clínica que ofrece servicios de bajo costo o inclusive gratuitos para quienes no puedan pagar: exámenes de laboratorio, consultas con especialistas en radiología, en oncología clínica, en cirujía oncológica y también ofrece grupos de apoyo para las pacientes.

"Lo que nos une es la enfermedad y es allí donde intervenimos con apoyo emocional y espiritual, psicológico, nutricional. Cuando tú pasás por el cáncer, no te entiende nadie que no haya vivido esa historia, porque el médico es médico y sabe la ciencia, el psicólogo es psicólogo y sabe cómo ayudarte teóricamente a gestionar las emociones, pero la persona que ya lo vivió, ya lo sufrió, ya lloró… no es lo mismo", valoró Carrillo.

Por otra parte, el encargado de Reputación, Comunicación Corporativa y RSE de AVON El Salvador, Gerardo Martínez, destacó que AVON tiene "una larga tradición de promoverla concientización sobre el cáncer de mama. "Desde 1996, solo en El Salvador ha donado más de $1.2 millones a esta causa", anotó.

AVON ha trabajado con la Fundación Edificando Vidas desde hace 12 años, en proyectos orientados a vender el cáncer de mama, porque la empresa considera que mejorar la calidad de vida de las mujeres es mejorar el bienestar de sus familias, de sus comunidades y del país.

"El acceso oportuno a pruebas de detección temprana de cáncer de mama contribuirá a reducir la tasa de mortalidad por diagnósticos tardíos de esta enfermedad", agregó Martínez.

La directora ejecutiva de FUSAL, Karla Segovia, también reconoció el aporte de FUSAL a través de su programa Ayuda Humanitaria.

"A través de este programa de detección temprana de cáncer de mama se verán beneficiadas miles de mujeres de tres municipios donde nosotros hemos trabajado en los últimos 10 años para propiciar el desarrollo integral de la niñez. Nos alegra que ahora también más mujeres, especialmente madres y abuelas, tengan la oportunidad de recibir servicios de salud preventiva", manifestó.

Para acercarse a la Fundación Edificando Vidas solo basta un mensaje a través de sus redes sociales o una llamada al 7555-6112 para hacer su cita y poderles atender. Está ubicada a la par de la iglesia San José de la Montaña, en San Salvador.