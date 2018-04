$513 millones es la deuda que suman las alcaldías al cerrar 2017

Las alcaldías a nivel nacional, y de todos los partidos políticos, siguen aumentando su deuda cada año. Así se evidencia en informe anual sobre la situación de endeudamiento público municipal que el Ministerio de Hacienda presentó a los diputados el pasado 6 de abril.

El informe, que se hace con base en lo establecido en el artículo número 9 de la Ley Reguladora del Endeudamiento Público Municipal, muestra que las comunas cerraron 2017 con una deuda de $513 millones. Esa práctica ha sido constante en los últimos cinco años, de acuerdo con el mismo documento.

“Al cierre del ejercicio 2017, el saldo total que presentaron los gobiernos locales en concepto de deuda pública ascendió a un monto de $513,759,300”, se lee en el informe que está en manos de los diputados.

De acuerdo con esos datos, las municipalidades incrementaron su deuda en 2017 con respecto a 2016 en $11,778,200, lo que significa un aumento del 2.3 %, ya que la deuda en 2016 fue de $501,981,100.

Para diputados de la comisión de hacienda, este tipo de endeudamiento “enciende de manera alarmante la situación fiscal del país”.

“Vamos por el camino equivocado, el país se está endeudando de forma acelerada y esa es una preocupación para todos los que tomamos las grandes decisiones de la economía de país en la búsqueda de crecer y reducir la relación deuda con el Producto Interno Bruto”, dijo Mario Ponce, diputado del PCN que integra la comisión de hacienda y es el presidente de la comisión de municipalismo.

El legislador considera que es necesario que de forma urgente se comiencen a estudiar reformas a la Ley Reguladora del Endeudamiento Público Municipal, así como de otros mecanismos jurídicos que facultan que las alcaldías se endeuden y que incluso comprometan recursos futuros afectando a nuevas administraciones municipales.

“Hay que buscar un mecanismo en el que se debe parar de una vez por todas comprometer recursos de administraciones futuras. Lo hecho, hecho está y hay que resolverlo, hay municipios que están altamente endeudados, que se debe revisar esa deuda y hacer una renegociación para que tengan mayor flujo de efectivos que les permitan de alguna manera sacar a flote la administración municipal. Sobre todo para los nuevos alcaldes que llegan y que van a tomar administraciones altamente endeudadas que no van a poder hacer mayor cosas”, dijo Ponce.

Para algunos legisladores, lo que se debe hacer es que toda deuda que comprometerá los recursos de futuras administraciones debe pasar por la Asamblea Legislativa y esta aprobarla, pero cuando se trate deuda y que se podrá pagar con los ingresos propios y el período para el cual fueron electos como alcaldes que esta quede a discreción de la municipalidad.

San salvador es alcaldía más endeudada

El informe presentado por Hacienda también permite hacer un ranking de cuáles son las alcaldías que más deuda tenían al cierre de 2017.

Con base en los datos que presentaron, la Alcaldía de San Salvador, administrada por el FMLN, es la que más deuda acumuló el año pasado. Dicha municipalidad cerró con una deuda de $69.2 millones.

La alcaldía capitalina ha sido cuestionada por diversos sectores por la forma en la que han administrado los recursos, así como por comprometer a la municipalidad hasta por 20 años de plazo para el pago de proyectos millonarios. Incluso, el recién alcalde electo, Ernesto Muyshondt, ha dicho que las finanzas de la comuna es un área de las que más le preocupan.

En segundo lugar como la más endeudada está Santa Tecla, gobernada por ARENA, con un monto de $18.4 millones. Le siguen San Miguel, también del FMLN, con un monto de $17.1 millones.

El resto del ranking de las 15 comunas más endeudadas sus montos van desde los $4.6 millones a los $8.8 millones (ver tabla abajo).

“El no tener control de esta deuda y no sumarla a la deuda país creo que es un error, debemos considerarla y hay que buscar nuevos mecanismos en que cualquier deuda que supere, y esos son de los cambios que hay que hacer, deuda que supere y que comprometa ejercicios futuros para la construcción de megaobras a solicitud de la municipalidad tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, yo no le veo otra salida”, agregó Ponce.

Los representantes de COMURES alegaron que en muchos de los casos a las alcaldías les toca asumir gastos de proyectos que debería hacer el Estado. (Leer nota secundaria).

$501 Millones es la deuda con las comunas cerraron 2016, según el ministerio de Hacienda.

Reflejando un incremento de $6 millones con respecto al año 2015.

$495 Al 31 de diciembre de 2015, este fue el monto, en millones, que acumularon en deuda las municipalidades.

Comparado con 2014 representó un aumento de $40 millones.

$455 mill Fue la deuda de las comunas al 31 de diciembre de 2014.

Las 15 alcaldías con más deuda

1 - Alcaldía de San Salvador / DEUDA:

$69.2 millones

2 - Alcaldía de Santa Tecla / DEUDA:

$18.4 millones

3 - Alcaldía de San Miguel / DEUDA:

$17.1 millones

4 - Alcaldía de La Libertad / DEUDA:

$8.8 millones

5 - Alcaldía de Jiquilisco / DEUDA:

$8.5 millones

6 - Alcaldía de Zacatecoluca /DEUDA:

$7.8 millones

7 - Alcaldía de San Martín / DEUDA:

$7.6 millones

8 - Alcaldía de Usulután / DEUDA:

$7.5 millones

9 - Alcaldía de La Unión / DEUDA:

$6.4 millones

10 - Alcaldía de Santiago de María / DEUDA:

$5.9 millones

11 - Alcaldía Santa Rosa de Lima / DEUDA:

$5.8 millones

12 - Alcaldía de Santiago Nonualco / DEUDA:

$5.2 millones

13 - Alcaldía de Ilopango / DEUDA:

$5.1 millones

14 - Alcaldía de Tonacatepeque / DEUDA:

$4.7 millones

15 - Alcaldía de El Tránsito / DEUDA:

$4.6 millones