577 denuncias por desaparición en primeros cinco meses de 2022 en El Salvador

Datos de la Policía Nacional Civil (PNC) dan cuenta que 577 personas fueron reportadas como desaparecidas entre enero y mayo de 2022, lo cual indica que siguieron registrándose casos pese al régimen de excepción en el país, que entró en vigencia el 27 de marzo.

Paola Jimena Arana Delgado, de 18 años, forma parte de ese total de víctimas. A las 2:30 del jueves 26 de mayo Paola salió de su casa hacia la Unidad de Salud de Ciudad Arce, en La Libertad, y no regresó; 49 días después su mamá no sabe nada de ella.

"Espérese, seguramente su hija se fue con el novio y ya va a regresar", le dijo el policía de la delegación de Ciudad Arce a la madre de Paola cuando acudió a poner la denuncia de la desaparición ese mismo día por la noche.

“Es preocupante que desde las autoridades responsables de darle seguimiento a estos casos no se tenga respuesta. Lo que han hecho es tratar de invisibilizar los casos”.



Kerlin Belloso, abogada de FESPAD.

"Estamos ante una situación bastante preocupante respecto a la desaparición de personas y la nula posibilidad que tienen las familias de las víctimas de tener respuesta de las diferentes instituciones del Estado", sostuvo la abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Kerlin Belloso.

La denuncia por el caso de Paola fue tomada tres días después en otra delegación, la de Lourdes Colón. "La Policía no me ha ayudado en nada. Ella tiene una niña de dos años y siete meses que yo estoy cuidando, pero cuando ve la foto de Paola se desespera y comienza a preguntar dónde está", relató la madre.

Los 577 casos de personas desaparecidas registradas hasta mayo de este año es el único informe que ha brindado la PNC como respuesta a una solicitud de información que realizó FESPAD. La Policía, que ha declarado estos datos como reservados por siete años (hasta 2029), solo compartió el total de casos, sin ser desagregados, como los pidió la organización.

La PNC puso en reserva los datos de víctimas, entre estos homicidios y desaparecidos, desde el 4 de mayo pasado. Tampoco la Fiscalía General de la República (FGR) ha brindado información sobre este tipo de casos y también puso bajo secreto los datos de fosas clandestinas.

"Es preocupante que desde las autoridades que son responsables de darle seguimiento a estos casos de personas desaparecidas no se tengan respuestas. Lo que han hecho es tratar de invisibilizar los casos", aseveró la abogada de FESPAD.

“La Policía no me ha ayudado en nada con la desaparición de mi hija. Cuando intenté poner la denuncia me dijeron que, seguramente, se había ido con el novio, que me esperara”.



Maira Verónica Delgado, madre de joven desaparecida.

La situación para las familias de personas víctimas de desaparición se agravó aún más con el régimen de excepción. Decenas de familias han denunciado que las autoridades han pausado la investigación de sus casos por la demanda de capturas realizadas.

Por ello los familiares acuden a las organizaciones que trabajan con este tipo de víctimas. Además, desde estas oenegés han sido realizadas varias denuncias ante el silencio de las instituciones como la FGR y la PNC.

"No se tiene mayor respuesta. No hay avance en el tema de personas desaparecidas en el marco del régimen excepción. Lamentablemente los fiscales no responden a la llamadas de familiares de las víctimas, y tampoco están cuando se les va busca en sedes fiscales", denunció Belloso.

La mamá de Paola no pierde las esperanzas de encontrar pronto a su hija y cree que puede encontrarse en algún penal, pues ella fue capturada durante el régimen de excepción y liberada por no tener pruebas en su contra.

En redes sociales las familias continúan denunciando a varias personas desaparecidas. Nelly Reyes, de 19 años, es otra joven de la que su familia no sabe nada desde el 9 de julio pasado. Fue vista por última vez en la colonia "El Morral" del puerto de La Libertad, pero no hay investigación abierta.

Denuncias. Familiares ocupan las redes sociales debido a la poca ayuda de las autoridades.