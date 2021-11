598 proyectos podrían verse afectados por la Ley de Agentes Extranjeros

Un colectivo de organizaciones de sociedad civil se pronunció este jueves en contra del proyecto de Ley de Agentes Extranjeros propuesto por el Gobierno y que pronto podría ser aprobado en la Asamblea Legislativa, donde domina el partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas.

Con esta ley, el Gobierno pretende implementar un impuesto del 40 % para todas las transacciones financieras que realicen fundaciones y oenegés extranjeras que apoyan a la sociedad civil organizada en El Salvador.

Además, crearía un registro de oenegés y el Ministerio de Gobernación tendría la potestad para investigar su financiamiento, bajo el argumento que esta fiscalización busca erradicar la “injerencia extranjera” y proteger la “soberanía” del país.

En conferencia de prensa, las organizaciones expresaron que esta ley perjudica a la población vulnerable que se beneficia con los proyectos que ejecutan en el territorio. También señalaron que “busca preparar el terreno legal para el bloqueo financiero y la criminalización de organizaciones sociales y medios periodísticos críticos a las medidas autoritarias y neoliberales que implementa el Gobierno”.

“Es una extorsión, no tiene otro nombre”, dijo Amalia López, integrante de la Alianza contra la Privatización del Agua. La activista explicó que las organizaciones que reciben fondos de cooperación internacional mantienen en regla sus operaciones, aclarando que rinden cuentas a las instituciones de Gobierno y a los cooperantes constantemente.

“Tenemos mecanismos de transparentar frente al Gobierno”, dijo López. “¿Cómo es posible que nos exijan a nosotros ser transparentes con lo que recibimos, que no le cuesta al Estado salvadoreño, y lo que sí le cuesta al Estado no lo podamos fiscalizar, no lo podemos transparentar en las distintas instancias de Gobierno? Eso no suena lógico”, agregó.

La administración Bukele ha coleccionado a lo largo de dos años un historial de medidas en contra de la rendición de cuentas. Hasta la fecha, por ejemplo, no hay certeza de cómo se gastó la millonaria deuda adquirida el año pasado para atender la pandemia de covid-19.

Alberto Blanco, miembro de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, informó que al menos 598 proyectos que estarían en riesgo por la Ley de Agentes Extranjero. Estas iniciativas han sido ejecutadas por oenegés en el área de salud, educación, asistencia alimentaria, ayuda humanitaria y protección del medioambiente.

“Todos estos proyectos que estamos ejecutando no están dirigidos al Gobierno”, dijo Blanco. “Se formula en función de garantizar derechos que han sido negados históricamente por el Estado para la población”, agregó.

También reiteró que la cooperación extranjera brinda ayuda para proyectos que apoyan a la sociedad. “Ningún cooperante nos va a financiar marchas”, acotó, refiriéndose a la narrativa del oficialismo, que ha acusado a organizaciones e incluso al Gobierno estadounidense de financiar las multitudinarias manifestaciones que ha desarrollado la ciudadanía para rechazar las medidas del Ejecutivo.