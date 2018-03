60 esquelas en operativo de PNC

Lee también

Más de 60 motociclistas fueron multados durante un control vehicular realizado ayer entre el Viceministerio de Transporte (VMT) y la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) en Santa Ana. También se procedió al decomiso de tres motocicletas, las cuales circulaban con placas provisionales, lo que es prohibido de acuerdo con el Reglamento de Tránsito, dijeron autoridades de ambas instituciones.Agregaron que con esta clase de controles, que se realizan periódicamente, se busca verificar que los motociclistas cumplan con el reglamento, ya que ante el alza en el número de motocicletas en circulación, también se ha incrementado el número de accidentes y faltas en las que se ven involucradas.Douglas Trujillo, jefe regional del VMT en la zona occidental, detalló que solo en dicha área circulan más de 40,000 motocicletas y que muchos conductores no portan la licencia adecuada, lo que es causa de muchos accidentes de tránsito al carecer de experiencia para conducirlas.“Ya tenemos 334 accidentes de tránsito en Santa Ana, generales. El 50 % es provocado por la irresponsabilidad de los motociclistas, se meten en carril contrario, la distracción y la velocidad”, dijo Trujillo.Señaló además que las faltas más comunes que comenten los motociclistas son andar manejando sin poseer licencia, circular sin el casco de seguridad, circular con placas provisionales o pólizas y transportarse más de dos.Sobre el tema de pólizas o placas provisionales, Trujillo explicó que el Reglamento de Tránsito no permite la circulación de vehículos con este tipo de documento y en muchos casos los motociclistas son engañados por las casas comerciales que las venden, pues con el afán de vender, les dicen que pueden circular así.“Una póliza es para un lote de hasta más de 100 motocicletas, hasta que les viene la documentación a las 100 motocicletas les dan las placas correspondientes. Ellos les dicen que pueden andar con su póliza o sin placa 15 días o un mes, y la ley dice claramente que no pueden andar. Les miente la empresa por vender”, dijo.La jefa de la División de Tránsito de la PNC en Santa Ana, Ruth González, secundó a Trujillo y señaló que circular motocicletas con una póliza o placa provisional es sujeto de decomiso del vehículo y una multa de $57.14, más el pago de la grúa y la estadía en el predio al que son llevadas.González expresó que los operativos como el de ayer en Santa Ana son realizados también con el fin de disminuir los accidentes en el departamento.