600 empleados PNC obligados a retirarse

La Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) retirará forzosamente, en tres días, a 600 empleados administrativos de la institución que sobrepasan ya los 60 años de edad. Al menos hasta ayer esa era la cantidad de personas que habían sido convocadas para firmar su retiro.

El lunes pasado fueron convocados los primeros 200 trabajadores pertenecientes al área administrativa, técnica y de servicios para que firmaran su renuncia forzosa en la Subdirección de Administración de la PNC.

Ayer se hicieron presentes otro grupo con igual número de personas y para este día la institución policial, a través de un memorandum, convocó a un tercer grupo, siempre de 200 personas, para informarles que quedarán cesados de sus cargos el 31 de mayo.

Los trabajadores que se acojan al decreto de retiro forzoso recibirán una compensación económica de hasta 12 salarios, que será entregada en los próximos 60 días después de firmar el acuerdo.

Carmen fue una de las personas que firmó su retiro ayer por la mañana y aseguró que les privarán de un bono que les daban en junio y del aguinaldo. Ella dijo que tenía 28 años de laborar como ordenanza en la PNC. "Salimos enfermos y nos quitan el aguinaldo así de repente y el bono que nos dan cada seis meses. Nosotros teníamos derecho a ese dinero", mencionó.

Otro de los afectados por ese retiro es Francisco. Él recientemente cumplió los 60 años y relata que hace poco recibió amenazas de pandillas y que tuvo que huir de su vivienda. "Esto es una injusticia, hacen ver que todos estamos de acuerdo y no es así. Hace poco tuve problemas con las pandillas, me amenazaron y tuve que salirme de la casa y ahora me sacan de aquí del trabajo", comentó.

Estos retiros fueron ocasionados por la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) mayores de 60 años, que establece una compensación para un "retiro digno" de la institución.