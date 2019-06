64 DUI extraviados de centros de servicios en EUA

La caja fuerte que sirve como resguardo para los documentos únicos de Identidad (DUI) que pertenecen a salvadoreños residentes en el exterior fue insuficiente en este caso. En el centro de servicio ubicado en el consulado de Woodbridge, Virginia, Estados Unidos, se extraviaron 64 documentos. Esto pasó en mayo.

La expresidenta del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Margarita Velado, lo confirmó a LA PRENSA GRÁFICA justo el último día que estuvo al frente de la institución.

"Fueron inventariados (cuando los recibieron) por las personas que ahí trabajan y ellos se dieron cuenta que hacían falta cuando llegó alguien a solicitar un DUI y vieron que en la caja no estaba", dijo la exfuncionaria.

También el nuevo presidente de la institución, Guillermo Guerrero, se refirió al suceso que aún está sin esclarecerse.

Discutió el tema con los integrantes de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), quienes solicitaron una reunión de emergencia con la anterior administración del Registro para solicitar explicaciones.

Guerrero señaló una serie de inconsistencias que ha habido en el tratamiento de esta situación, y dijo que desconocía por qué habían sucedido.

Una de ellas es que la junta directiva, máximo organismo de la institución, ordenó en mayo al asesor jurídico de la institución que interpusiera un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En la primera semana de junio, Guerrero supo que el asesor jurídico "había (puesto) la denuncia" pero que la orden de la junta directiva fue "el cinco de mayo y el aviso lo fue a poner el viernes 31 de mayo a las 2 p. m.", es decir, semanas después de que el hecho ocurrió.

Para el 10 de junio, según lo que dijo Velado a este rotativo, de El Salvador iba a partir la auditora interna y el asesor jurídico en una misión hacia el consulado. Este viaje no ha sucedido todavía.

"El asesor jurídico, investigador no es, así que solo iba a levantar un acta notarial de que sí realmente habían desaparecido 64 DUI. Para eso, la institución iba a pagarle gastos y los viáticos, así que se tomó la decisión de que un supervisor de la zona, que es abogado y notario, sale más barato a la institución que uno de una ciudad cercana se traslade ahí y levante esa acta notarial y sí se ha planeado la visita de la auditora para que vaya a verificar, pero auditoría es otra cosa", dijo Guerrero.

Añadió que, desde su perspectiva, el viaje que iba a hacer el asesor era más de paseo que de trabajo.

El presidente del Registro aseguró que el mencionado asesor jurídico ya renunció a la institución y que no tuvo "el gusto o disgusto" de conocerlo y que "para bien de la institución, ya renunció".

En cuanto a la misión de la auditora, se tiene planeado que suceda durante la tercera semana de este mes. Entre las tareas que hará está la de recabar material de las cámaras de videovigilancia que hay en el consulado.

"Son 64 documentos y no es que ya se perdieron y ya estuvo, no, no, no, tiene que haber un responsable y con las imágenes queremos ver quién es el responsable", sentenció Guerrero.

La institución está haciendo las gestiones para coordinar acciones con la Fiscalía para que se desarrolle la investigación.