645 familias están en riesgo de perder su casa en La Paz

En los municipios de San Luis La Herradura y San Pedro Masahuat, en el departamento de La Paz, cinco comunidades acogen a 645 familias que viven en inseguridad jurídica por la tenencia de tierras y con acceso limitado o casi nulo a derechos como la salud y la educación.

Lo anterior está incluido en un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) titulado "Vulneración de derechos humanos en contextos de inseguridad jurídica en la tenencia de tierras", el cual fue presentado ayer por la organización.

La situación jurídica, económica y social que afrontan las cinco comunidades son similares, según este estudio. En primer lugar, y lo que les afecta mayormente, es que la mayoría de viviendas se encuentran en propiedad del Estado y no cuentan con escrituras.

Fespad aseguró que ha presentado procesos legales y jurídicos ante diferentes instancias para ayudar a estas familias, incluida una propuesta de ley de vivienda de interés social ante la Asamblea Legislativa que no fue retomada. En 2015 también lanzó una Política Nacional de Vivienda y Hábitat que tampoco tuvo seguimiento en el país

Otro de los factores que afecta a esta zona del país es las amenazas de desalojo constantes que reciben las familias ante la falta de escrituras. En su mayoría son grupos que emigraron posterior a la guerra y se establecieron en propiedades del Estado cercanas a la costa.

Rosa Mélida Alvarado emigró a la comunidad El Mozote durante el conflicto armado cuando tenía ocho años y desde entonces se estableció en una propiedad. Sus padres llegaron a cuidar un rancho y dejaron abandonado todo donde vivían. "Ha sido algo bien difícil y ya no quiero ver que mis hijos y nietos tengan que pasar por esto", manifestó.

Contó que las mujeres con familia e hijos son las más afectadas, pues no cuentan con vivienda propia y para subsistir realizan ventas informales que sostienen con la pesca artesanal. También hacen sus ventas a la orilla de la playa o cuidan ranchos de las mismas playas, pero la mayoría no reciben un sueldo justo para subsistir porque no tienen ni siquiera el salario mínimo. Les pagan $75 a la quincena.

El estudio de FESPAD sobre la situación revela que las mujeres afectadas representan el 52 % en estas comunidades y los hombres un 48 %. Pero la inseguridad jurídica no es la única limitante.

"En la mayoría de estas zonas no hay centros escolares y en los que hay se da el hacinamiento porque hay pocos maestros. Tampoco tenemos clínicas cerca, hay una, por ejemplo, que está a seis kilómetros y es la más cercana. Es difícil no contar con esa asistencia", narró Rosa.