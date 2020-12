$655 millones transfirió Gobierno a FOPROMID de marzo a septiembre de 2020

A varios meses de caducado el Decreto de Emergencia de la pandemia por Covid-19, el Gobierno de El Salvador aún no ha liquidado los más de $655 millones que utilizó para mitigar el impacto de la crisis, señala un análisis de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

A la fecha no se ha devuelto los fondos que no fueron utilizados durante la emergencia ni se ha justificado su uso.

El documento plantea, además, que se han realizado varias operaciones irregulares en el empleo de estos fondos. Uno de estos es que se ha efectuado transferencias entre un ministerio y otro, sin autorización de la Asamblea Legislativa, según lo establece la Constitución de la República en el artículo 131.

Sin embargo, el documento plantea que esto ocurrió por una contradicción entre la Ley FOPROMID, que autoriza a realizar transferencias entre los diferentes ramos durante una crisis.

“En años anteriores, han liquidado, han regresado el dinero que no se ha utilizado. Se le debe regresar a Gobernación”.



Marjorie de Trigueros, investigadora de FUSADES.

“Esta es una disposición que queda, relativamente, ambigua pero la interpretación que se tiene que hacer de una ley de esa naturaleza, es que no puede ir en contra de la Constitución. Uno tiene que hacer una interpretación armónica de la ley”, explicó Marjorie de Trigueros, investigadora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES.

Además, el análisis pone en cuestión el uso de estos fondos, incluso después de que la emergencia, cuya última prórroga caducó el 29 de mayo, ya había terminado. Según datos del Ministerio de Hacienda, entre julio y septiembre se transfirieron a FOPROMID más de $67 millones.

Otro de los temas en controversia es que todas las compras hechas con estos fondos no pasaron por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), debido a una dispocisión que contempla la Ley FOPROMID, donde se autoriza que las compras directas no deban ser transparentadas tal cual lo exige la LACAP.

Se tomó la decisión de no usar esta última ley mencionada, a pesar de que ya establece un mecanismo ágil de compras en situaciones de emergencia, según explica la Dra. de Trigueros. “Las diferencias sustanciales que la LACAP establece que debe haber una resolución razonada y que se tiene que cumplir los principios de eficiencia y transparencia'”.

FUSADES sugiere que antes de que pueda ocurrir una segunda ola, debe haber una reforma a la la Ley FOPROMID.