660 graves y críticos por covid-19. ¿Cuántos pacientes están hospitalizados?

663 pacientes en estado grave y crítico reportaba hasta el domingo a las 11:50 de la noche el sitio electrónico covid19.gob.sv, que utiliza el Gobierno para ofrecer datos oficiales sobre la enfermedad, en medio de una tercera ola que lleva dos semanas registrando las cifras más altas de contagios y de muertes a diario desde que llegó la pandemia al país.

De esa cantidad, son 158 los pacientes que están en estado crítico, por lo que existe certeza de que están hospitalizados, pero en el gremio médico hay incertidumbre sobre los otros 505, porque no todos los pacientes en estado grave requieren siempre ser ingresados en un centro asistencial.

¿Cuántos pacientes con covid-19 están hospitalizados en total? ¿Cuántos de esos pacientes ingresados están utilizando una cama en la unidad de cuidados intensivos (uci)? ¿Qué cantidad de pacientes con covid-19 están ingresados en cada uno de los 30 hospitales de la red pública de salud? ¿Cuántos hospitalizados con covid-19 por departamento? ¿Qué porcentaje de camas uci están ocupadas por pacientes con covid-19 en todo el sistema sanitario público? Son solo algunas de las muchas interrogantes que constante e insistentemente han estado planteando especialistas en epidemiología y que hasta la fecha no han tenido respuesta por parte de las autoridades.

"El Instituto de Medición y Evaluación en Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad del estado de Washington (Seattle) estima que el porcentaje de camas uci ocupadas por pacientes covid-19 en El Salvador ha sido de ‘estrés extremo’ (igual o mayor al 60%) desde julio de 2021 y se mantendrá así por el resto del año", advirtió el epidemiólogo salvadoreño Wilfrido Clará, radicado y ejerciendo la profesión en Estados Unidos.

Médicos insisten a Gobierno detallar si los hospitalizados covid-19 están vacunados o no.

La importancia de contestar esa gran cantidad de preguntas, ha advertido Clará, radica en que solo conociendo las características de los hospitalizados será posible medir el impacto del proceso de vacunación contra la enfermedad.

La única interpretación que ha podido hacer el médico es de acuerdo al pronóstico de los pacientes, según las categorías que ha colocado el Ministerio de Salud en la referida página oficial: el crítico es hospitalización y uci; el grave es hospitalizado no uci; pero con el moderado le entra una gran duda al doctor: a su juicio, la mayoría de los moderados también requiere hospitalización, pero es información con las que no se cuenta públicamente.

"Y cuando dicen estables no se qué significa, porque puede haber un paciente grave que está estable; entonces, no sé si es que se refiere a que son casos leves. Las categorías no están claras", había dicho ya la semana anterior.

Medir a diario, o como mínimo cada semana, cuántos hospitalizados hay en el país por covid-19 y cuántos de ellos están en uci es clave para medir la actividad pandémica, para medir la aparición de nuevas variantes y el impacto de la inmunización, pero la política del Gobierno a lo largo de la pandemia ha sido entregar información a cuentagotas, ocultando la mayor cantidad de detalles posible.