70 cirugías serán realizadas gratis en Jucuapa

En el Centro Médico David V. King ubicado en el municipio de Jucuapa, en Usulután, se están realizando cirugías ambulatorias para personas que no cuentan con suficientes recursos para hacérselas en otros establecimientos médicos, ya que en el centro asistencial no se les cobra.Entre las cirugías están las de tejido celular subcutáneo, biopsias de piel y mucosa, colecistectomía laparoscópica, remoción de hernias crurales y umbilicales, las cuales no requieren de que el paciente, después del procedimiento, quede hospitalizado. Se puede recuperar en su vivienda.Los beneficiados acudieron meses atrás a inscribirse y el personal médico les hizo una evaluación para determinar si estaban aptos para someterse a la cirugía.Rodrigo Quiñónez Caminos, presidente de la junta directiva de la Fundación Misión Médica de El Salvador, indicó que las operaciones las realizan 10 doctores estadounidenses y enfermeras del Centro Médico Peconic Bay, ubicado en Peconic Bay, Nueva York, Estados Unidos.“El Centro Médico David King es apoyado por diferentes instituciones que colaboran con el financiamiento, y de esa manera se ven beneficiadas las personas que residen en Jucuapa y en toda la zona oriental”, expresó Quiñónez.En septiembre de 2015 se llevó a cabo la primera jornada médica con especialización en ginecología, la cual produjo excelentes resultados para la población de Jucuapa y sus alrededores.La Fundación Misión Médica de El Salvador y el Centro Médico David V. King nacieron de la iniciativa de Medical Mission International (MMI) y su fundador, David V. King. Luego del fallecimiento del fundador, su hijo Bradley King ha continuado esta labor humanitaria junto con su esposa, Rochelle Bergman, y la junta directiva de Medical Mission International.En 2011 fue inaugurado el actual local, ubicado en las afueras del municipio de Jucuapa.