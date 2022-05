734 solicitudes a FONAT en primeros cuatro meses

El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) recibió 734 solicitudes de compensaciones económicas durante los primeros meses de este año, un aumento del 88% en cinco años, ya que para ese mismo período en 2018 las solicitudes sumaron 390.

Las estadísticas del FONAT dan cuenta de un aumento marcado en las solicitudes realizadas por familiares de víctimas de accidentes de tránsito en los últimos dos años; de hecho, son los dos años con más solicitudes en la última década. En 2021, sumaron 2,240 y en 2020 sumaron 1,363.

De las 734 solicitudes en el primer cuatrimestre de 2022, 261 corresponden a personas que perdieron la vida en siniestros viales y los 473 restantes corresponden a personas que resultaron lesionadas.

En detalle, 157 solicitudes corresponden a mujeres (44 por fallecimiento y 113 por lesiones) y 577 a hombres (217 por fallecimiento y 360 por lesiones).

Estas estadísticas están registradas en el Portal de Transparencia del FONAT, pero hay años en los que los datos no están completos o no están desagregados. De esta forma, por ejemplo, ha sido posible contabilizar las solicitudes en la última década, excepto en 2019, año en el que asumió la presidencia de Nayib Bukele el Ejecutivo. Para ese año, solo hay registro público de datos hasta abril, no existen registros entre mayo a diciembre.

En años anteriores, los datos no fueron desagregados mes a mes, sino que solo fue publicado el consolidado anual.

Para 2021, sí fueron especificados de manera mensual, pero no hay registro del mes de octubre.

Casi $2 millones

Y hay otros años en los que se especifica la cantidad de solicitudes, pero no los montos de las compensaciones económicas aprobadas. De las más de 2,200 solicitudes del año pasado, por ejemplo, solo hay registro de que fueron aprobadas 1,906 hasta el mes de septiembre. En otras palabras, la entidad entregó $1.9 millones : $706,600 a 804 beneficiarios de personas lesionadas en siniestros viales y $1.2 millones a 1,102 beneficiarios de personas fallecidas.

El viceministerio de Transporte (VMT) informó ayer, a través de sus redes sociales, que las cifras de accidentabilidad reflejan una disminución del 10.5% en comparación con 2021.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial del FONAT, del 1 de enero hasta el 11 de mayo han sido registrados 6,249 accidentes viales, mientras que en el mismo periodo de 2021 fueron reportados 6,981. Es decir, 732 siniestros viales menos que el ano anterior.

El observatorio también detalla que este año han ocurrido, en promedio, 48 accidentes diarios. Para el 2021 esa cifra era 53. Los datos, además, muestran que hay una leve disminución de lesionados y fallecidos en accidentes.

Para el 2021, las autoridades dieron cuenta de 3,833 lesionados, un promedio diario de 29, mientras que en el 2022 reportan 3,709, es decir, un promedio de 28; una disminución del 3.2%.

En el caso de los fallecidos, entre 2021 y 2022, hay una disminución de 1%.

El VMT, además, señaló que la reducción de accidentes de tránsito se ha generado aún cuando se ha evidenciado un crecimiento del parque vehicular.