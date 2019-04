74 conductores peligrosos detenidos en plan vacacional

La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) reportó que detuvo a 46 personas por el delito de conducción peligrosa en el primer fin de semana de del periodo vacacional de Semana Santa 2019, un promedio de 23 diarios, sin incluir los detenidos el día anterior, que fueron 28 conductores.

"Es una buena cantidad de personas que no han querido acatar la disposición de tránsito y por eso han tenido que pasar por esos momentos, que yo creo que no son tan felices de estar detenidos en esta vacación", dijo el comisionado, Leonel Rivera Lico.

Tanto la Policía de Tránsito, el Viceministerio de Transporte (VMT) y la Dirección de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad instalan controles antidopaje en las principales carreteras del país con el fin de prevenir percances viales causados por la ingesta de alcohol.

Solo en el control nocturno realizado por la Unidad Antidoping del VMT del pasado viernes se detectaron 16 conductores peligrosos, tres fueron mujeres con niveles de 150, 287 y 207 miligramos sobre decilitro (mg/dl) de alcohol en sangre.

Hasta el informe de ayer, el nivel de alcohol más alto fue detectado en una persona de 27 años.

"El día de ayer (domingo) fue sorprendida una personas en San Francisco Gotera con 841 mg/dl de alcohol todavía que no había eliminado, estamos hablando de 34 cervezas que todavía cargaba adentro o dos botellas de licor", informó Ricardo Cook, director de Toxicología.

El segundo nivel más alto se detectó en Yamabal, también en el departamento de Morazán, con 639 mg/dl de alcohol. "No hay un acatamiento de las disposiciones, de las leyes, de los reglamentos. Las personas hacen lo que quieren y se exponen grandemente a sufrir accidentes de tránsito, a lesionarse, a lesionar a otros o en el peor de los casos a tener daños irreparables", agregó Cook.

Otros conductores fueron sorprendidos con niveles arriba de 500 mg/dl. En los controles antidoping del VMT se detectaron 39 conductores peligrosos.

"El 50 % de los detenidos anda entre 100 a 300 mg/dl, un 25 % en valores de 300 a 400 y solo un 25 % en 500 mg/dl. Tenemos detectados dos de 500 en el área de occidente, en Sonsonate y Ahuachapán; uno de 468 que es de los más altos aquí en San Salvador", dijo Heidy López, jefa de la Unidad Antidoping del VMT.

Mientras que otros 10 conductores resultaron con valores entre 50 a menos de 100 mg/dl de alcohol, a quienes solo se les aplicó una multa de $57.14.

Para las autoridades de estas instituciones es preocupante encontrar a personas con elevados niveles de alcohol en el organismo. Y que, de acuerdo con la teoría médica, arriba de los 500 mg/dl la vida está comprometida.

"Esperaríamos que ya una persona esté en un coma etílico por el nivel de intoxicación. Pero hay algunos conductores, que por la frecuencia, ya tienen un nivel de tolerancia al alcohol y son los que encontramos con más alto nivel", dijo López.

Incluso, en el país hay alta incidencia de muerte por intoxicación alcohólica. "Somos el primer país latinoamericano con muertos por alcohol. Tenemos 27.8 muertos por cada 100,000 habitantes, siendo el número uno en toda Latinoamérica. Eso indica que no hay una buena indicación, no hay una buena regulación y quizá las medidas para detenerlo, las infracciones, también no son adecuadas a la magnitud de la infracción", considera Cook.

En el periodo festivo incrementan los controles vehiculares con el objetivo de prevenir percances viales. "El alcohol afecta las funciones del sistema nervioso central, los reflejos, la atención del conductor a las señales de precaución, hay un reflejo ocular que se ve bastante afectado, el tiempo de acción-reacción del conductor también se alarga, él para actuar durante un evento es mucho más largo el tiempo", explicó López.

El VMT aplicó hasta el fin de semana 1,512 pruebas de alcohol y 40 para detección de cocaína o drogas. Ayer en la mañana se colocaron controles simultáneos en las cercanías de las terminales de occidente, oriente y del sur para verificar a los conductores del transporte público de pasajeros.

"Siempre y cuando sea para prevenir, por tanto accidente que se ha estado dando últimamente, es lo mejor. La verdad que si todos somos conscientes y sabemos que las recomendaciones que nos están dando que si manejamos no tomemos, creo que por conciencia propia tendríamos que hacer eso", dijo Jacob Rivas, conductor de la ruta 306, que hace su recorrido de San Salvador hasta Santa Rosa.

En el primer fin de semana del periodo vacacional, la policía reportó 122 percances de tránsito, que son 19 más que el año pasado. "Las causas de los accidentes siempre son las mismas: primera, distracción del conductor; segunda, invadir el carril; tercera, no guardar la distancia reglamentaria", dijo Rivera.