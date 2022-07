78 sismos han sacudido Ahuachapán

La actividad sísmica continúa siendo sensible en la zona norte del departamento de Ahuachapán. De acuerdo a la Red Sísmica Nacional se han registrado, entre las 2:36 a.m. del 15 de julio y las 10:00 a.m. del 17 de julio, un total de 78 sismos con epicentro en el municipio de Ahuachapán. La magnitud de los sismos oscila entre 2.4 y 4.4.

Según el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, la actividad sísmica se debe a fallas geológicas locales que se activan.

“Recordemos que estamos en una zona altamente sísmica, volcánica. Hemos estado monitoreando. No se puede considerar un enjambre sísmico, más bien es una serie sísmica leve la que hemos tenido”, sostuvo.

Por otra parte, añadió que el último sismo regional sentido fue la noche del sábado a las 7:05 p.m. ubicado frente a la costa de La Libertad, con una magnitud de 4.6 en la escala de Richter y una profundidad de 53 kilómetros.