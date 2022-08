7,941 salvadoreños detenidos en frontera de EUA en julio

Un total de 7,941 salvadoreños fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos durante julio según la más reciente actualización hecha por la División de Protección de Aduanas y Fronteras de EUA.

En total, en lo que va del año fiscal estadounidense —que inicia en octubre y finaliza en septiembre— 84,104 connacionales han sido detenidos intentando ingresar al país norteamericano.

En promedio diario son alrededor de 276 los salvadoreños que las autoridades detienen intentando cruzar la frontera de manera irregular.

El dato de julio es el tercero más bajo de los últimos 10 meses. Por debajo solo están enero pasado con 5,804 detenidos y febrero con 7,146 salvadoreños detenidos. El resto de los meses la cifra de detenciones ha superado los 8 mil, hasta llegar a los 9,802 que fueron contabilizados en octubre de 2021, mes en el que el dato fue el más alto del vigente periodo.

“A diario, 265 salvadoreños son capturados en la frontera sur de

los Estados Unidos. Un dato que realmente es preocupante es que de ese número 44 son menores que hacen el viaje sin acompañantes”.



Óscar Picardo, director ICTI-UFG.

Ante esta tendencia se prevé que el año fiscal 2022 se cerrará por encima de los 98,690 salvadoreños detenidos, cifra que se contabilizó en el 2021, año en el que el promedio diario alcanzó las 270 detenciones por día.

En el año 2020 fueron detenidos 17,165 salvadoreños, mientras que en el 2019 (previo al inicio de la pandemia por covid-19) 92,351 ciudadanos salvadoreños no consiguieron entrar a EUA de manera ilegal.

La tendencia que también va al alza es la de retornados, según datos de la Organización Internacional para la Migración (OIM) la cual dio a conocer ayer que más de 8,000 salvadoreños han sido devueltos al país, algo que solo disminuyó entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 solo como parte de los efectos de la pandemia. (ver nota aparte).

Solo en enero pasado, la OIM reportó que contabilizó 961 salvadoreños retornados. De ellos, 500 provenían de México y 442 desde Estados Unidos. De esas 961 deportaciones, 498 fueron hombres, 211 mujeres, 141 niños y 111 niñas y en relación a la distribución geográfica San Salvador fue el departamento con más destinatarios: 140.

Entre tanto, de los 7,941 salvadoreños detenidos en julio pasado 1,323 son menores de edad que no llevaban acompañamiento en el viaje. En total, en los anteriores 10 meses se suman 14,124 menores no acompañados que han sido detenidos, para un promedio de al menos 46 menores no acompañados detenidos al día.

En comparación con los otros dos países del Triángulo Norte (Guatemala y Honduras) y México, El Salvador es el país que menos detenidos registra dado que los ciudadanos mexicanos detenidos supera los 683 mil en 10 meses, mientras que han sido más de 200 mil guatemaltecos y más de 182 mil hondureños.

Sobre migraciones

Sobre este hecho, el Informe de la Situación de País 2022 del Instituto de Ciencias Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (ICTI-UFG), advierte que los datos de salvadoreños detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos continúan siendo alarmantes, al igual que el número de solicitudes de asilo en otros países.

El director del ICTI, Óscar Picardo, indicó que tras el envío de un grupo de investigadores de la UFG a la frontera sur, se determinó que hay un promedio de 265 salvadoreños capturados a diario intentando cruzar de forma irregular a los Estados Unidos. De estos, detalló, al menos 44 son menores no acompañados, hasta junio de 2022.

Picardo aseguró que solo en la localidad de Houston, Texas, una de las ciudades estadounidenses con mayor presencia de salvadoreños, hay más de 500,000 connacionales, de los cuales solo 40,000 gozan del Estatus de Protección Temporal (TPS), es decir menos del 10 % del total de ciudadanos salvadoreños.

En esta localidad, como en la mayoría de ciudades, apuntó, las solicitudes de asilo "están paralizadas", y tardan un promedio de dos años en lograr recibir una respuesta.

Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) retomados por el estudio, otros 200,000 salvadoreños han solicitado asilo fuera del país en lo que va del año. Esto provocó, según Picardo, que países como el Reino Unido promulgaran restricciones migratorias para los salvadoreños, con la imposición del requisito de visa para ingresar a ese territorio.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFG, Roberto Morán, señaló que una de las causas principales de la migración irregular no solo es la violencia, si no la falta de oportunidades. Por ello, recomendó que se tomen medidas "para estimular la creación de empleos y así contener la migración de salvadoreños. Una de las grandes causas de la migración es la falta de oportunidades".