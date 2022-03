80 % de mujeres afirman que El Salvador no es seguro para ellas

Cuatro de cada cinco mujeres afirman que El Salvador no es un país seguro para ellas, las niñas y las adolescentes, revela una encuesta realizada por la organización GWL Voices for Change and Inclusion y el Centro de Investigaciones de Ciencias y Humanidades (CICH), de la Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD).

La encuesta se centró en explorar la violencia doméstica hacia las mujeres. Se realizó entre el 18 y el 21 de febrero pasados, a través de entrevistas casa por casa y con una muestra de 1,068 mujeres de 18 años en adelante.

Casi el 80 % de las entrevistadas afirmó que El Salvador no es seguro para niñas, jóvenes y mujeres: el 78.2 % dijo que el país es inseguro para las niñas, el 79.5 % dijo que es inseguro para las jóvenes y el 78.1 % lo calificó así en el caso de las mujeres.

Óscar Picardo, coordinador de la encuesta, afirmó que este es uno de los datos "más altos y preocupante" que arroja la encuesta. "Creo que se tienen que diseñar políticas públicas para garantizar la seguridad, que (las mujeres, niñas y jóvenes) puedan andar tranquilas en la calle sin temor, en los centros educativos, en los trabajos, porque eso es generalizado. Creo que hay que hacer campañas de denuncia inmediata, y de reacción inmediata, de todos aquellos actos que atenten contra la seguridad de niñas, jóvenes y mujeres", agregó.

La antropóloga feminista Mariana Moisa destacó que ese elevado porcentaje demuestra que las mujeres reconocen a El Salvador como un país inseguro para ellas, las niñas y las adolescentes. Moisa, quien no tuvo relación con la elaboración de la encuesta, agregó que ese reconocimiento se ve reflejado también en la desconfianza que expresaron las entrevistadas hacia los hombres. Más de seis de cada siete mujeres señalaron que no confían el cuidado momentáneo de una niña o adolescente a un maestro (83.9 %), policía o soldado (88.5 %), pastor o sacerdote (91.4 %), vecino (93.6 %) o a una pareja que no sea su esposo (89.6 %).

"Esto es impresionante", dijo Moisa. "Demuestra que existe la violencia, que se reconoce la violencia que se vive todo el tiempo. Es como que vivimos con miedo y luego lo ves cuando se pregunta por las sensaciones, por los sentimientos, esa aceptación de ser valiente, ese estadio de ‘soy valiente por vivir en este país’ ", agregó la antropóloga. La mayoría - el 38.8 % - se identifica con el concepto "valiente", mientras que el 20.5 % dijo "libre", según la encuesta.

No confían en PNC y FGR

La inseguridad que perciben las mujeres tiene a la base hechos de violencia de género como asesinatos y desapariciones. El año pasado cerró con 132 feminicidios, según cifras oficiales retomadas por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA).

Del total de víctimas, 57 tenían entre 18 y 30 años, pero también se reportó el asesinato de dos niñas menores de 12 años y ocho adolescentes de 13 a 17 años. Además, el observatorio de ORMUSA registró 707 mujeres desaparecidas entre enero y septiembre de 2021, siendo las adolescentes de 13 a 17 años el grupo etario con más reportes de desapariciones.

Según la encuesta de GWL y el CICH, el 40.5 % de las mujeres afirmó que los feminicidios se deben a la cultura machista, el 31.6 % dijo que se deben a que las mujeres son poco valoradas y el 12.1 % dijo que al abuso de los hombres. Además, el 42.8 % dijo conocer casos de mujeres que han huido del país por la violencia doméstica y el 28.4 % dijo conocer casos de abusos contra alumnas en centros de estudios.

Pero las mujeres no confían en las instituciones. El 66.3 % afirmó que si se enfrentara a violencia doméstica lo denunciaría ante la Policía Nacional Civil (PNC) o la Fiscalía General de la República (FGR), pero el 51.7 % dijo que confía poco en estas entidades y el 16 % afirmó que no tiene confianza en ellas.

"Ese es otro dato preocupante, que no sabés a quién acudir y, si sabés a quién acudir, ya vas convencida que no te van a ayudar mucho", señaló Picardo.

Violencia doméstica

Entre el 83 y el 94 % de las mujeres dijo reconocer cuáles son los diferentes tipos de violencia doméstica; pero la verbal y psicológica reportan los porcentajes más altos de incidencia: el 28.2 y 22.2 % dijo haberse enfrentado a estos abusos, mientras el 19.4 % mencionó la violencia económica, el 19.2 % la emocional, el 13 % la física y el 6.7 % la sexual.

Sin embargo, el 92.2 % aseguró que se le respeta en su hogar. Además las mujeres asignaron una nota de 8.65 al ambiente en su hogar, en una escala donde 1 es difícil y 10 es agradable.

Picardo consideró que esta contradicción se debe a que se ha normalizado la violencia de género. "Es algo que se ha normalizado, lamentablemente. Muchas de las prácticas patriarcales, machistas, que violan derechos, se han normalizado", indicó.

"Me da la impresión que (la violencia doméstica) sigue siendo un asunto privado, del que se habla poco, y aunque en términos más públicos se reconocen las violencias contra las mujeres, ya al hablar de una misma y asumir que enfrentamos la violencia, parece que se niega de alguna manera", indicó por su parte Moisa.

Para la antropóloga, en los últimos años se ha reforzado, incluso desde el Ejecutivo, la idea de una familia perfecta. "Antes se hablaba más, se reconocía más la violencia", opinó, y por eso consideró importante apostar por una educación con enfoque de género.

En ese punto, también destacó el elevado porcentaje de mujeres que dicen reconocer los tipos de violencia y lo relacionó con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). "Se conocen los tipos de violencia y esto a mí me parece vinculante con un tema de coyuntura, que es toda esta discusión en torno a la LEIV. Para mí es el reflejo de la importancia de la ley. La existencia de la LEIV nos ha permitido nombrar las violencias que enfrentamos", indicó.

La semana pasada, la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, dijo que la LEIV debe reformarse porque "no sirve" y solo se ha utilizado para "sacar dinero a la cooperación internacional". Sus declaraciones fueron rechazadas ayer durante la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.